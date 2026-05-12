Лінивий кіш у лаваші: вечеря за 20 хвилин без зайвих зусиль (відео)

Кіш — це відкрита або закрита випічка на основі тіста з ніжною яєчно-вершковою заливкою та різноманітними начинками, який може бути як ситним м’ясним, так і сезонним овочевим, зокрема популярними варіаціями є кіш із гарбузом та куркою. Сьогодні пропонується лінива версія страви у лаваші, що дозволяє отримати класичний смак без приготування тіста, зберігаючи при цьому соковиту текстуру та насиченість начинки. Під час вибору інгредієнтів варто віддавати перевагу свіжому курячому філе без зайвої вологи та якісним вершкам із достатньою жирністю, адже саме вони формують кремову консистенцію заливки, а сир краще використовувати той, що добре плавиться. Для більш вираженого смаку можливі заміни: курку можна поєднати з грибами або гарбузом, а вершки частково замінити молоком із додаванням ложки сметани. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати кіш у лаваші

Інгредієнти:

лаваш круглий – 2 шт.;

куряче філе – 1 шт.;

яйця – 3 шт.;

вершки – 150 мл;

сир твердий – 150 г;

приправа "10 овочів" – 1–2 ч. л.;

цибуля ріпчаста – 1 велика.

Спосіб приготування:

Цибулю нарізати кубиками та обсмажити до золотистого кольору. Додати приправу "10 овочів" і перемішати. Куряче філе нарізати невеликими шматочками та обсмажити разом із цибулею до повної готовності. Яйця збити з вершками, додати натертий сир і ретельно перемішати до однорідності. У форму для запікання викласти один лаваш, за потреби трохи підрізати краї та сформувати основу. Викласти м’ясну начинку, рівномірно розподілити та залити яєчно-вершковою сумішшю. Накрити другим лавашем і злегка притиснути. Запікати у розігрітій духовці при 200°C близько 20 хвилин до утворення рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати

Лінивий кіш у лаваші найкраще подавати теплим, коли сирна структура залишається ніжною та тягучою. Страву можна доповнити свіжими овочами, зеленню або легким салатом із огірків і томатів, що врівноважує ситність випічки. Як соус добре підходить сметанно-часниковий або йогуртовий із зеленню, які додають свіжості смаку. Для більш святкової подачі кіш можна прикрасити рубаною зеленню або тонкими слайсами зелені цибулі.

Лінивий кіш у лаваші є швидкою альтернативою класичній випічці, що дозволяє отримати насичений смак без складного тіста та тривалого приготування. Завдяки гнучкості рецепта його легко адаптувати під сезонні інгредієнти або індивідуальні вподобання.