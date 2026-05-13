Смачно як у мами: ніжна підлива з м’ясом, яка завжди вдається (відео)

Ніжна та ситна страва

З м’яса можна приготувати багато смачних страв, зокрема січені котлети, тефтелі або запіканки, які завжди виходять ситними та домашніми. Але сьогодні ми пропонуємо варіант більш універсальної страви — ніжної м’ясної підливи з овочами та томатно-сметанним соусом. Для кращого результату варто обирати м’ясо з невеликою кількістю жиру, адже воно дає більш насичений смак і м’яку текстуру соусу, а також використовувати якісну томатну пасту без зайвої кислоти. У разі відсутності сметани її можна замінити вершками, а м’ясо — куркою або індичкою для більш легкого варіанту страви. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати м'ясну підливу

Інгредієнти:

м’ясо – 600 г;

цибуля – 1 шт;

морква – 1 шт;

томатне пюре – 250 г (або томатна паста – 2 ст. л. + вода – 250 мл);

сметана – 3 ст. л.;

борошно – 1 ст. л.;

сіль – за смаком;

спеції – за смаком;

Спосіб приготування:

Обсмажити м’ясо до утворення рум’яної скоринки та майже повної готовності. Додати сіль і спеції, перемішати. Додати нарізану цибулю та терту моркву, перемішати та тушкувати під кришкою кілька хвилин до м’якості овочів. Влити томатне пюре або розведену томатну пасту, ретельно перемішати та тушкувати на середньому вогні приблизно 10 хвилин. Додати сметану, змішану з борошном, добре розмішати до однорідності та проварити ще кілька хвилин до загустіння соусу.

Як і з чим подавати

Подається страва гарячою разом із картопляним пюре, макаронами, гречкою або рисом, які найкраще вбирають насичений соус. Для більш виразного смаку можна додати свіжу зелень, дрібку чорного перцю або ложку сметани зверху при подачі. Також добре поєднується з маринованими овочами або свіжим салатом, що додає страві легкості. За бажанням можна зробити більш густу або більш рідку консистенцію, регулюючи кількість води чи борошна.

Ця страва є універсальним варіантом домашнього обіду або вечері, який легко адаптувати під власні смаки. Завдяки простим інгредієнтам і зрозумілому процесу приготування вона завжди виходить вдалою та ситною.