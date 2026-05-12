Мариновані огірки для бургерів: рецепт як у McDonald’s

Хрумкі огірки з кисло-солодким смаком легко приготувати вдома

Звичайні солоні огірки суттєво відрізняються від тих, які кладуть у бургери McDonald’s. У них інший смак — не просто солоний, а з виразною солодко-кислою ноткою, яка робить страву більш насиченою та впізнаваною.

Такі огірки можна легко приготувати вдома. Головне — дотриматися пропорцій і кількох простих правил, щоб отримати той самий хрумкий результат. Як приготувати мариновані огірки для бургерів та бутербродів, розповіла блогерка nelly.cooking у Threads.

Як приготувати огірки з "МакДональдз"

Щоб огірки зберегли форму після маринування, обирайте плоди з тонкою шкіркою та дрібними пухирцями. Крім того, використовуйте лише звичайну кам'яну сіль. Якщо додати йодовану сіль, огірки втратять хрускіт і стануть м’якими, наче варені.

Інгредієнти:

Огірки (середні) — 1 кг

Цибуля ріпчаста — 2 шт.

Сіль — 2 ст. л.

Для маринаду:

Оцет (яблучний або спиртовий 9%) — 100 мл

Цукор — 180–200 г

Мед — 1 ст. л.

Гірчиця французька (в зернах) — 1–2 ст. л.

Куркума — 0,5 ч. л.

Чорний перець горошком — 0,5 ч. л.

Рецепт маринованих огірків. Скріншот threads.com/@nelly.cooking

Етапи приготування

Наріжте огірки кружальцями товщиною приблизно 3-4 мм. Якщо нарізати занадто тонко — вони розваряться, якщо занадто товсто — не просочаться маринадом. Цибулю наріжте тонкими півкільцями. Перемішайте овочі з сіллю і залиште на 2–3 години. У сотейнику змішайте оцет, цукор, мед та всі спеції. Доведіть до кипіння на невеликому вогні, помішуючи, щоб цукор повністю розчинився. Промийте огірки та викладіть їх у маринад. Варіть рівно 3–4 хвилини. Як тільки колір огірків зміниться з яскраво-зеленого на оливковий, зніміть сотейник з плити.

Такі огірки можна додавати до бургерів і хот-догів, а також подавати до м’яса та картоплі (смажених, запечених чи відварених).