Знижка майже вполовину на лосось: як приготувати брускети з рибою та крем-сиром (відео)

Слабосолений лосось давно став одним із найпопулярніших продуктів для швидких закусок, адже він поєднує ніжний смак, користь і зручність у приготуванні.

Саме тому акції на якісну рибу — гарна нагода урізноманітнити домашнє меню без зайвих витрат. У мережі магазинів "Фора" з 7 по 13 травня 2026 року діє пропозиція "Лайк Ціна тижня" на сьомгу Veladis філе шматок на шкірі слабосолений в/у 150 г: замість 329 грн продукт можна придбати за 199 грн зі знижкою -40%. Такий лосось чудово підходить для приготування брускет — легкої закуски з хрустким багетом, крем-сиром і свіжими овочами, яку можна подати як на сніданок, так і до святкового столу. Рецептом брускетів з лососем з нами поділилися на Instagram-сторінці "schyrypan"

Як приготувати брускети з лососем і крем-сиром

Інгредієнти:

сьомга слабосолена veladis філе — 150 г;

багет — 1 шт;

крем-сир — 100 г;

огірок — 1 шт;

лимон — 0.5 шт;

Спосіб приготування:

Нарізати багет тонкими скибками та злегка підсушити на сухій сковороді або в духовці до хрусткої скоринки. Змастити кожен шматок багета крем-сиром рівномірним шаром. Подрібнити слабосолений лосось і огірок невеликими кубиками або тонкими смужками та викласти зверху на багет. Збризнути лимонним соком і за бажанням додати тонкі часточки лимона для аромату.

Поради щодо вибору інгредієнтів

Для брускет важливо обирати свіжий або якісний слабосолений лосось із щільною текстурою та рівномірним кольором — це впливає на смак і подачу. Крем-сир краще брати без зайвих добавок, щоб він не перебивав ніжність риби. Огірок варто використовувати хрусткий, із тонкою шкіркою, щоб уникнути зайвої водянистості в закусці. Багет бажано трохи черствіший — він краще тримає форму після підсмаження. Частою помилкою є надлишок крем-сиру, який "глушить" смак лосося, тому важливо дотримуватись балансу.

Як і з чим подавати

Брускети найкраще подавати одразу після приготування, щоб зберегти хрусткість хліба. Для подачі можна додати кілька крапель оливкової олії або дрібно нарізаний кріп для свіжості. Страва добре поєднується з легкими салатами, овочевими закусками або білим сухим вином. Як варіацію можна додати авокадо або замінити крем-сир на рикоту для більш ніжного смаку. Також доречно подавати з лимонними часточками окремо, щоб кожен міг регулювати кислотність на свій смак.

Брускети з лососем і крем-сиром — це швидка, але вишукана закуска, яка ідеально підходить як для щоденного меню, так і для святкової подачі. Завдяки акції у "Фора" на сьомгу Veladis можна приготувати страву з якісною рибою за вигідною ціною, не переплачуючи за преміальний продукт. Це простий спосіб перетворити звичайні інгредієнти на гастрономічно привабливу страву.