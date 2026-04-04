Креветки в "Сільпо" подешевшали майже на 200 грн: посмажте їх у вині з чилі (відео)
Смачна та ситна страва
Креветки — це один із найпростіших способів швидко приготувати щось смачне й водночас ефектне. Вони не потребують складної підготовки, а правильне обсмажування дозволяє зберегти їхню соковитість і ніжну текстуру. Особливо добре креветки поєднуються з вершковими та винними соусами, які підкреслюють їхній природний смак. Саме тому такі страви часто можна зустріти в середземноморській кухні, де цінують простоту та якість інгредієнтів. Рецептом смакоти з нами діляться на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
У мережі Сільпо зараз діє акція на тигрові чорні креветки у панцирі: продукт продається зі знижкою 25% — замість 789 грн їх можна придбати за 599 грн, що дешевше майже на 200 грн. Пропозиція актуальна з 30 березня до 5 квітня 2026 року та доступна у всіх магазинах мережі. Це свіжоморожені креветки калібру 16/20, які відзначаються щільним м’ясом і добре підходять для швидкого обсмажування.
Тигрові креветки мають насичений смак, який легко зіпсувати неправильним приготуванням. Важливо не розморожувати їх у теплій воді — це погіршує текстуру. Краще залишити їх у холодильнику або використати режим делікатного розморожування. Також не варто готувати креветки надто довго: достатньо кількох хвилин, щоб вони залишились соковитими, а не гумовими.
Як приготувати креветки у винному соусі
Інгредієнти:
- креветки тигрові — 500 г;
- масло вершкове — 50 г;
- часник — 1 зубчик;
- кінза — 1 ст. л.;
- петрушка — 1–2 ст. л.;
- чилі — 1/2 шт.;
- паприка — 1 ст. л.;
- цедра лайма — 1 ч. л.;
- сік лайма — за смаком;
- вино біле сухе — 100 мл;
- оливкова олія — 1 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком.
Спосіб приготування:
- Змішати вершкове масло з подрібненим часником, зеленню, чилі, паприкою, цедрою та соком лайма до однорідної маси.
- Розігріти сковорідку з оливковою олією на сильному вогні.
- Обсмажити креветки 2–3 хвилини до появи рожевого кольору.
- Влити біле вино та дати йому випаруватись протягом 1 хвилини.
- Зняти з вогню та додати підготовлену масляну суміш.
- Перемішати до утворення кремового соусу.
За бажанням кінзу можна замінити на базилік або кріп, а лайм — на лимон для м’якшого смаку. Якщо немає вина, його допустимо замінити невеликою кількістю бульйону з краплею лимонного соку. Для більш насиченого аромату креветки можна очистити від панцира перед приготуванням або, навпаки, готувати з панциром для збереження соковитості.
Як і з чим подавати
Креветки варто подавати одразу після приготування, поки соус залишається гарячим і ароматним. Вони чудово поєднуються з хрустким багетом, пастою або відвареним рисом, який добре вбирає соус. Страву можна прикрасити свіжою зеленню та часточками лайма. Також доречно доповнити її легким овочевим салатом або запеченими овочами. Завдяки акції в "Сільпо" ця страва стає не лише смачною, а й вигідною — хороший привід спробувати щось нове без зайвих витрат.