Креветки в "Сільпо" подешевшали майже на 200 грн: посмажте їх у вині з чилі (відео)

Смачна та ситна страва

Креветки — це один із найпростіших способів швидко приготувати щось смачне й водночас ефектне. Вони не потребують складної підготовки, а правильне обсмажування дозволяє зберегти їхню соковитість і ніжну текстуру. Особливо добре креветки поєднуються з вершковими та винними соусами, які підкреслюють їхній природний смак. Саме тому такі страви часто можна зустріти в середземноморській кухні, де цінують простоту та якість інгредієнтів. Рецептом смакоти з нами діляться на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Тигрові креветки мають насичений смак, який легко зіпсувати неправильним приготуванням. Важливо не розморожувати їх у теплій воді — це погіршує текстуру. Краще залишити їх у холодильнику або використати режим делікатного розморожування. Також не варто готувати креветки надто довго: достатньо кількох хвилин, щоб вони залишились соковитими, а не гумовими.

Як приготувати креветки у винному соусі

Інгредієнти:

креветки тигрові — 500 г;

масло вершкове — 50 г;

часник — 1 зубчик;

кінза — 1 ст. л.;

петрушка — 1–2 ст. л.;

чилі — 1/2 шт.;

паприка — 1 ст. л.;

цедра лайма — 1 ч. л.;

сік лайма — за смаком;

вино біле сухе — 100 мл;

оливкова олія — 1 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Змішати вершкове масло з подрібненим часником, зеленню, чилі, паприкою, цедрою та соком лайма до однорідної маси. Розігріти сковорідку з оливковою олією на сильному вогні. Обсмажити креветки 2–3 хвилини до появи рожевого кольору. Влити біле вино та дати йому випаруватись протягом 1 хвилини. Зняти з вогню та додати підготовлену масляну суміш. Перемішати до утворення кремового соусу.

За бажанням кінзу можна замінити на базилік або кріп, а лайм — на лимон для м’якшого смаку. Якщо немає вина, його допустимо замінити невеликою кількістю бульйону з краплею лимонного соку. Для більш насиченого аромату креветки можна очистити від панцира перед приготуванням або, навпаки, готувати з панциром для збереження соковитості.

Як і з чим подавати

Креветки варто подавати одразу після приготування, поки соус залишається гарячим і ароматним. Вони чудово поєднуються з хрустким багетом, пастою або відвареним рисом, який добре вбирає соус. Страву можна прикрасити свіжою зеленню та часточками лайма. Також доречно доповнити її легким овочевим салатом або запеченими овочами.