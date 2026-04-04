Креветки в "Сильпо" подешевели почти на 200 грн: пожарьте их в вине с чили (видео)

Креветки – это один из самых простых способов быстро приготовить что-нибудь вкусное и одновременно эффектное. Они не нуждаются в сложной подготовке, а правильная обжарка позволяет сохранить их сочность и нежную текстуру. Особенно хорошо креветки сочетаются со сливочными и винными соусами, подчеркивающими их естественный вкус. Именно поэтому такие блюда часто встречаются в средиземноморской кухне, где ценят простоту и качество ингредиентов. Рецептом вкусности с нами делятся на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Тигровые креветки обладают насыщенным вкусом, который легко испортить неправильным приготовлением. Важно не размораживать их в теплой воде – это ухудшает текстуру. Лучше оставить его в холодильнике или использовать режим деликатного размораживания. Также не стоит готовить креветки слишком долго: достаточно нескольких минут, чтобы они остались сочными, а не резиновыми.

Как приготовить креветки в винном соусе

Ингредиенты:

креветки тигровые – 500 г;

масло сливочное — 50 г;

чеснок – 1 зубчик;

кинза — 1 ст. л.;

петрушка — 1-2 ст. л.;

чили – 1/2 шт.;

паприка – 1 ст. л.;

цедра лайма – 1 ч. л.;

сок лайма – по вкусу;

вино белое сухое – 100 мл;

оливковое масло – 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Смешать сливочное масло с измельченным чесноком, зеленью, чили, паприкой, цедрой и соком лайма до однородной массы. Разогреть сковороду с оливковым маслом на сильном огне. Обжарить креветки 2-3 минуты до появления розового цвета. Влить белое вино и дать выпариться в течение 1 минуты. Снять с огня и добавить подготовленную масляную смесь. Перемешать до образования кремового соуса.

По желанию кинзу можно заменить на базилик или укроп, а лайм – на лимон для более мягкого вкуса. Если нет вина, его можно заменить небольшим количеством бульона с каплей лимонного сока. Для более насыщенного аромата креветки можно очистить от панциря перед приготовлением или наоборот готовить с панцирем для сохранения сочности.

Как и с чем подавать

Креветки следует подавать сразу после приготовления, пока соус остается горячим и ароматным. Они прекрасно сочетаются с хрустящим багетом, пастой или отварным рисом, хорошо впитывающим соус. Блюдо можно украсить свежей зеленью и дольками лайма. Также уместно дополнить ее легким овощным салатом или запеченными овощами.