Креветки в "Сильпо" подешевели почти на 200 грн: пожарьте их в вине с чили (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 763
Вкусное и сытное блюдо
Креветки – это один из самых простых способов быстро приготовить что-нибудь вкусное и одновременно эффектное. Они не нуждаются в сложной подготовке, а правильная обжарка позволяет сохранить их сочность и нежную текстуру. Особенно хорошо креветки сочетаются со сливочными и винными соусами, подчеркивающими их естественный вкус. Именно поэтому такие блюда часто встречаются в средиземноморской кухне, где ценят простоту и качество ингредиентов. Рецептом вкусности с нами делятся на Instagram-странице "olga_riabenko_".
В сети "Сильпо" сейчас действует акция на тигровые черные креветки в панцире: продукт продается со скидкой 25% — вместо 789 грн. их можно приобрести за 599 грн., что дешевле почти на 200 грн. Предложение актуально с 30 марта по 5 апреля 2026 года и доступно во всех магазинах сети. Это свежемороженые креветки калибра 16/20, которые отличаются плотным мясом и хорошо подходят для быстрого обжаривания.
Тигровые креветки обладают насыщенным вкусом, который легко испортить неправильным приготовлением. Важно не размораживать их в теплой воде – это ухудшает текстуру. Лучше оставить его в холодильнике или использовать режим деликатного размораживания. Также не стоит готовить креветки слишком долго: достаточно нескольких минут, чтобы они остались сочными, а не резиновыми.
Как приготовить креветки в винном соусе
Ингредиенты:
- креветки тигровые – 500 г;
- масло сливочное — 50 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- кинза — 1 ст. л.;
- петрушка — 1-2 ст. л.;
- чили – 1/2 шт.;
- паприка – 1 ст. л.;
- цедра лайма – 1 ч. л.;
- сок лайма – по вкусу;
- вино белое сухое – 100 мл;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Смешать сливочное масло с измельченным чесноком, зеленью, чили, паприкой, цедрой и соком лайма до однородной массы.
- Разогреть сковороду с оливковым маслом на сильном огне.
- Обжарить креветки 2-3 минуты до появления розового цвета.
- Влить белое вино и дать выпариться в течение 1 минуты.
- Снять с огня и добавить подготовленную масляную смесь.
- Перемешать до образования кремового соуса.
По желанию кинзу можно заменить на базилик или укроп, а лайм – на лимон для более мягкого вкуса. Если нет вина, его можно заменить небольшим количеством бульона с каплей лимонного сока. Для более насыщенного аромата креветки можно очистить от панциря перед приготовлением или наоборот готовить с панцирем для сохранения сочности.
Как и с чем подавать
Креветки следует подавать сразу после приготовления, пока соус остается горячим и ароматным. Они прекрасно сочетаются с хрустящим багетом, пастой или отварным рисом, хорошо впитывающим соус. Блюдо можно украсить свежей зеленью и дольками лайма. Также уместно дополнить ее легким овощным салатом или запеченными овощами. Благодаря акции в "Сильпо" это блюдо становится не только вкусным, но и выгодным — хороший повод попробовать что-то новое без лишних затрат.