Креветки в "Сильпо" подешевели почти на 200 грн: пожарьте их в вине с чили (видео)

Мария Швец
Креветки в винном соусе
Креветки в винном соусе. Фото Сгенерировано ИИ

Вкусное и сытное блюдо

Креветки – это один из самых простых способов быстро приготовить что-нибудь вкусное и одновременно эффектное. Они не нуждаются в сложной подготовке, а правильная обжарка позволяет сохранить их сочность и нежную текстуру. Особенно хорошо креветки сочетаются со сливочными и винными соусами, подчеркивающими их естественный вкус. Именно поэтому такие блюда часто встречаются в средиземноморской кухне, где ценят простоту и качество ингредиентов. Рецептом вкусности с нами делятся на Instagram-странице "olga_riabenko_".

В сети "Сильпо" сейчас действует акция на тигровые черные креветки в панцире: продукт продается со скидкой 25% — вместо 789 грн. их можно приобрести за 599 грн., что дешевле почти на 200 грн. Предложение актуально с 30 марта по 5 апреля 2026 года и доступно во всех магазинах сети. Это свежемороженые креветки калибра 16/20, которые отличаются плотным мясом и хорошо подходят для быстрого обжаривания.

Тигровые креветки обладают насыщенным вкусом, который легко испортить неправильным приготовлением. Важно не размораживать их в теплой воде – это ухудшает текстуру. Лучше оставить его в холодильнике или использовать режим деликатного размораживания. Также не стоит готовить креветки слишком долго: достаточно нескольких минут, чтобы они остались сочными, а не резиновыми.

Как приготовить креветки в винном соусе

Ингредиенты:

  • креветки тигровые – 500 г;
  • масло сливочное — 50 г;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • кинза — 1 ст. л.;
  • петрушка — 1-2 ст. л.;
  • чили – 1/2 шт.;
  • паприка – 1 ст. л.;
  • цедра лайма – 1 ч. л.;
  • сок лайма – по вкусу;
  • вино белое сухое – 100 мл;
  • оливковое масло – 1 ст. л.;
  • соль – по вкусу;
  • перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Смешать сливочное масло с измельченным чесноком, зеленью, чили, паприкой, цедрой и соком лайма до однородной массы.
  2. Разогреть сковороду с оливковым маслом на сильном огне.
  3. Обжарить креветки 2-3 минуты до появления розового цвета.
  4. Влить белое вино и дать выпариться в течение 1 минуты.
  5. Снять с огня и добавить подготовленную масляную смесь.
  6. Перемешать до образования кремового соуса.

По желанию кинзу можно заменить на базилик или укроп, а лайм – на лимон для более мягкого вкуса. Если нет вина, его можно заменить небольшим количеством бульона с каплей лимонного сока. Для более насыщенного аромата креветки можно очистить от панциря перед приготовлением или наоборот готовить с панцирем для сохранения сочности.

Как и с чем подавать

Креветки следует подавать сразу после приготовления, пока соус остается горячим и ароматным. Они прекрасно сочетаются с хрустящим багетом, пастой или отварным рисом, хорошо впитывающим соус. Блюдо можно украсить свежей зеленью и дольками лайма. Также уместно дополнить ее легким овощным салатом или запеченными овощами. Благодаря акции в "Сильпо" это блюдо становится не только вкусным, но и выгодным — хороший повод попробовать что-то новое без лишних затрат.

