Будуть соковитими та ароматними: як правильно варити креветки, щоб не стали "гумовими" (відео)

Креветки — ніжний морепродукт, який легко зіпсувати неправильним приготуванням

Креветки давно стали улюбленим морепродуктом для багатьох. Їх можна їсти як самостійну страву, або готувати з них салати, закуски та інші страви. Здається, що зварити креветки дуже легко, однак навіть дрібні помилки можуть зробити їх жорсткими або прісними.

Фудблогерка top_havchik показала, як правильно варити креветки зі спеціями, скільки часу їх готувати та що додати у воду, щоб готова страва вийшла соковитою, ароматною й по-справжньому смачною.

Як приготувати креветки

Інгредієнти:

Креветки — 500 г (атлантичні або королівські).

Вода — 2 л.

Сіль — 1 ст. л. без гірки (важливо: вода має бути відчутно солоною, як море).

Лавровий лист — 2 шт.

Перець чорний горошком — 6–8 шт.

Часник — 2 зубчики

Сік лимону — полити готові креветки.

Спосіб приготування:

У каструлю налийте воду, додайте сіль, лавровий лист, перець та розчавлений часник. Дайте воді зі спеціями прокипіти 2–3 хвилини до того, як кидати креветки. Це дозволить прянощам віддати свій аромат воді. Якщо ви використовуєте заморожені креветки, промийте їх під холодною водою, щоб змити крижану глазур. Не кидайте їх у воду з кусками льоду. Кладіть креветки у киплячу воду. Варіть очищені креветки 2 хвилини після закіпання, в пацирі — 3–5 хв (залежно від розміру). Вийміть креветки шумівкою та одразу збризніть лимонним соком.

Як та з чим подавати

Креветки найкраще смакують теплими. Подавайте їх на великій тарілці, прикрасивши скибочками лимона. Також приготуйте до них соус, змішавши йогурт, чавлений часник та дрібно нарізаний кріп.

Для фуршету чи романтичної вечері подавайте креветки в широких скліних келихах. На дно викладіть дрібно нарізаний салат айсберг або авокадо кубиками. Зверху — відварені та охолоджені очищені креветки.