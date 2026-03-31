Хрустка скоринка і соковита начинка: гарячі бутерброди для лінивого сніданку (відео)

Наталя Граковська
Гарячі бутерброди з ковбасою та овочами
Всього 10 хвилин — і на столі ароматні бутерброди

Гарячі бутерброди — ідеальна страва на сніданок чи швидкий перекус, коли немає часу на складні рецепти. Вони готуються буквально за лічені хвилини, а виходять завжди ситними та смачними. До того ж склад начинки можна змінювати хоч щодня — залежно від того, які продукти є в холодильнику.

Ми пропонуємо приготувати гарячі бутерброди з ковбасою, помідорами та солодким перцем. Вони виходять соковитими, ароматними та з апетитною сирною скоринкою. Рецептом поділилися в блозі Instagram zhuravlina_cooki.

Інгредієнти:

  • ковбаса — 150 г
  • помідор — 1 великий (або 3-4 шт. черрі)
  • батон — 5-6 скибочок
  • болгарський перець — 1 шт.
  • сир твердий — 120-140 г
  • зелень (кріп та петрушка) за бажанням
  • кетчуп
  • майонез
  • сіль

Приготування:

  1. Твердий сир, ковбасу, болгарський перець і помідор нарізати невеликими кубиками. Перекласти в глибоку миску.
  2. Зелень дрібно нарізати, додати в миску, всипати сіль, суміш зелені, додати майонез і добре перемішати.
  3. Скибочки батона викласти на пергамент, змастити невеликою кількістю кетчупу, зверху викласти начинку, посипати натертим сиром. Випікати у розігрітій духовці при температурі 200 градусів 10-15 хвилин.
