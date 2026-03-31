Хрустка скоринка і соковита начинка: гарячі бутерброди для лінивого сніданку (відео)

Всього 10 хвилин — і на столі ароматні бутерброди

Гарячі бутерброди — ідеальна страва на сніданок чи швидкий перекус, коли немає часу на складні рецепти. Вони готуються буквально за лічені хвилини, а виходять завжди ситними та смачними. До того ж склад начинки можна змінювати хоч щодня — залежно від того, які продукти є в холодильнику.

Ми пропонуємо приготувати гарячі бутерброди з ковбасою, помідорами та солодким перцем. Вони виходять соковитими, ароматними та з апетитною сирною скоринкою. Рецептом поділилися в блозі Instagram zhuravlina_cooki.

Інгредієнти:

ковбаса — 150 г

помідор — 1 великий (або 3-4 шт. черрі)

батон — 5-6 скибочок

болгарський перець — 1 шт.

сир твердий — 120-140 г

зелень (кріп та петрушка) за бажанням

кетчуп

майонез

сіль

Приготування: