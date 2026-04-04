Бюджетний перекус за 5 хвилин: простий рецепт намазки з цибулі та банки рибки (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Салат та намазка на хліб 2 в 1
Намазки на бутерброди — це просто, ситно і часто дешево. Якщо ви вже готували м’ясну намазку, радимо звернути увагу на наступний рецепт. Хоч закуска і готується з цибулі, та характерного запаху вона не має — лише збалансований яскравий смак.
Таку намазку-салат дуже смачно їсти з хлібчиком, багетом або іншим хлібним виробом. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Юлія Сенич.
Інгредієнти:
- цибуля синя — 250 г
- оцет — 50 г
- олія оливкова — 2-3 ст. л.
- вода — 100 мл
- цукор — 2 ст. л.
- тунець консервований у власному соку — 100 г
- майонез — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Цибулю шинкуємо кільцями і викладаємо на суху пательню. Поливаємо олією і посипаємо цукром. Тушкуємо 2-3 хв.
- Вливаємо оцет і воду і тушкуємо до моменту випаровування води. Це займе кілька хвилин.
- Для заправки тунець перемішуємо з майонезом і додаємо перець. Для однорідної консистенції можна перебити блендером. Перемішуємо цибулю з заправкою — і можна смакувати!
Їсти такий салат-намазку найсмачніше з хлібом чи багетом.