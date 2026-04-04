Бюджетний перекус за 5 хвилин: простий рецепт намазки з цибулі та банки рибки (відео)

Наталя Граковська
Ви точно захочете це з’їсти. Фото Скриншот

Салат та намазка на хліб 2 в 1

Намазки на бутерброди — це просто, ситно і часто дешево. Якщо ви вже готували м’ясну намазку, радимо звернути увагу на наступний рецепт. Хоч закуска і готується з цибулі, та характерного запаху вона не має — лише збалансований яскравий смак.

Таку намазку-салат дуже смачно їсти з хлібчиком, багетом або іншим хлібним виробом. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Юлія Сенич.

Інгредієнти:

  • цибуля синя — 250 г
  • оцет — 50 г
  • олія оливкова — 2-3 ст. л.
  • вода — 100 мл
  • цукор — 2 ст. л.
  • тунець консервований у власному соку — 100 г
  • майонез — 2 ст. л.
Скриншот / Апетитна ситна намазка

Спосіб приготування:

  1. Цибулю шинкуємо кільцями і викладаємо на суху пательню. Поливаємо олією і посипаємо цукром. Тушкуємо 2-3 хв.
  2. Вливаємо оцет і воду і тушкуємо до моменту випаровування води. Це займе кілька хвилин.
  3. Для заправки тунець перемішуємо з майонезом і додаємо перець. Для однорідної консистенції можна перебити блендером. Перемішуємо цибулю з заправкою — і можна смакувати!

Їсти такий салат-намазку найсмачніше з хлібом чи багетом.

