Бюджетный перекус за 5 минут: простой рецепт намазки из лука и банки рыбки (видео)
Салат и намазка на хлеб 2 в 1
Намазки на бутерброды – это просто, сытно и часто дешево. Если вы уже готовили мясную намазку, рекомендуем обратить внимание на следующий рецепт. Хотя закуска и готовится из лука, но характерного запаха у нее нет — только сбалансированный яркий вкус.
Такую намазку-салат очень вкусно есть с хлебушком, багетом или другим хлебным изделием. Рецептом поделилась кулинарная блогер Юлия Сенич.
Ингредиенты:
- лук синий — 250 г
- уксус — 50 г
- масло оливковое – 2-3 ст. л.
- вода — 100 мл
- сахар – 2 ст. л.
- тунец консервированный в собственном соке — 100 г
- майонез – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Лук шинкуем кольцами и выкладываем на сухую сковороду. Поливаем маслом и посыпаем сахаром. Тушим 2-3 мин.
- Вливаем уксус и воду и тушим до момента испарения воды. Это займет несколько минут.
- Для заправки тунец перемешиваем с майонезом и добавляем перец. Для однородной смеси можно перебить блендером. Перемешиваем лук с заправкой – и можно смаковать!
Есть такой салат-намазку вкуснее всего с хлебом или багетом.