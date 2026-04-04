Бюджетный перекус за 5 минут: простой рецепт намазки из лука и банки рыбки (видео)

Салат и намазка на хлеб 2 в 1

Намазки на бутерброды – это просто, сытно и часто дешево. Если вы уже готовили мясную намазку, рекомендуем обратить внимание на следующий рецепт. Хотя закуска и готовится из лука, но характерного запаха у нее нет — только сбалансированный яркий вкус.

Такую намазку-салат очень вкусно есть с хлебушком, багетом или другим хлебным изделием. Рецептом поделилась кулинарная блогер Юлия Сенич.

Ингредиенты:

лук синий — 250 г

уксус — 50 г

масло оливковое – 2-3 ст. л.

вода — 100 мл

сахар – 2 ст. л.

тунец консервированный в собственном соке — 100 г

майонез – 2 ст. л.

Скриншот / Аппетитная закуска

Способ приготовления:

Лук шинкуем кольцами и выкладываем на сухую сковороду. Поливаем маслом и посыпаем сахаром. Тушим 2-3 мин. Вливаем уксус и воду и тушим до момента испарения воды. Это займет несколько минут. Для заправки тунец перемешиваем с майонезом и добавляем перец. Для однородной смеси можно перебить блендером. Перемешиваем лук с заправкой – и можно смаковать!

Есть такой салат-намазку вкуснее всего с хлебом или багетом. Также мы делились рецептом великолепных ленивых хачапури.