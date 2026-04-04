Закуска з оселедця, яка підкорить усіх: швидкий рецепт за 10 хвилин (відео)
Дуже проста в приготуванні та смачна закуска
Оселедець – це смачна і доступна за ціною риба, яку можна вживати маринованою, а також використовувати для приготування закусок і намазок. Так, з оселедця готують смачний форшмак, готують салати чи роблять смачні закуски.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом страви з оселедця, на приготування якої ви витратите всього 10 хвилин. А опублікували його на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".
Як приготувати закуску з оселедця
Інгредієнти:
- оселедець — 1 шт. (малосольний);
- червона цибуля — 0,5 шт.;
- зелена цибуля — 2 ст. л.;
- гострий перець — 1 шт.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- запашний перець — 2 гор.;
- сіль — дрібка;
- насіння коріандру — 0,5 ч. л.;
- чорний перець — 1/3 ч. л.;
- оливкова олія — 100 мл;
- сік лимону — 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
1.Оселедець очистити від кісток та шкіри, нарізати середніми кубиками та перекласти у банку.
2.Цибулю, зелену цибулю та перець нарізати та додати до оселедця.
3.Наприкінці влити сік лимону та олію.
4.Такий оселедець можна їсти одразу, але краще залишити його мінімум на 4 години у холодильнику.
