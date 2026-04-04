Закуска из сельди, которая покорит всех: быстрый рецепт за 10 минут (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 693
Очень простая в приготовлении и вкусная закуска
Сельдь – это вкусная и доступная по цене рыба, которую можно употреблять маринованной, а также использовать для приготовления закусок и намазок. Так, из селедки готовят вкусный форшмак, готовят салаты или делают вкусные закуски.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом блюда из сельди, на приготовление которого вы потратите всего 10 минут. А опубликовали его на Instagram-странице "ponomar_valeriy".
Как приготовить закуску из сельди
Ингредиенты:
- сельдь – 1 шт. (малосольный);
- красный лук – 0,5 шт.;
- зеленый лук — 2 ст. л.;
- острый перец – 1 шт.;
- лавровый лист – 1 шт.;
- душистый перец — 2 гор.;
- соль — щепотка;
- семена кориандра – 0,5 ч. л.;
- черный перец — 1/3 ч. л.;
- оливковое масло – 100 мл;
- сок лимона – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
1.Селедку очистить от костей и кожи, нарезать средними кубиками и переложить в банку.
2.Лук, зеленый лук и перец нарезать и добавить в сельдь.
3.В конце влить сок лимона и растительное масло.
4. Такую селедку можно есть сразу, но лучше оставить ее минимум на 4 часа в холодильнике.
