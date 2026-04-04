Закуска из сельди, которая покорит всех: быстрый рецепт за 10 минут (видео)

Мария Швец
Просто пальчики оближешь!
Очень простая в приготовлении и вкусная закуска

Сельдь – это вкусная и доступная по цене рыба, которую можно употреблять маринованной, а также использовать для приготовления закусок и намазок. Так, из селедки готовят вкусный форшмак, готовят салаты или делают вкусные закуски.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом блюда из сельди, на приготовление которого вы потратите всего 10 минут. А опубликовали его на Instagram-странице "ponomar_valeriy".

Как приготовить закуску из сельди

Ингредиенты:

  • сельдь – 1 шт. (малосольный);
  • красный лук – 0,5 шт.;
  • зеленый лук — 2 ст. л.;
  • острый перец – 1 шт.;
  • лавровый лист – 1 шт.;
  • душистый перец — 2 гор.;
  • соль — щепотка;
  • семена кориандра – 0,5 ч. л.;
  • черный перец — 1/3 ч. л.;
  • оливковое масло – 100 мл;
  • сок лимона – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Селедку очистить от костей и кожи, нарезать средними кубиками и переложить в банку.

2.Лук, зеленый лук и перец нарезать и добавить в сельдь.

3.В конце влить сок лимона и растительное масло.

4. Такую селедку можно есть сразу, но лучше оставить ее минимум на 4 часа в холодильнике.

