Вражаюча намазка за копійки: готуємо смачні бутерброди за 5 хвилин (відео)
Ідеальний та швидкий сніданок
Зазвичай оселедець асоціюється із "Шубою". До речі, ми розповідали, як її оригінально приготувати і подати. Мало хто знає, що ця солена рибка — чудовий компонент для ситної намазки на бутерброди.
Ніжна намазка з оселедця та плавленого сирка — це ситний та апетитний перекус. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Все буде смачно". Перевага цього рецепту ще й у тому, що, якщо заздалегідь відварити моркву, приготування бутербродів займе не більше п’яти хвилин.
Інгредієнти:
- 1 філе солоного оселедця
- 2 плавлені сирки
- 100 г вершкового масла кімнатної температури
- 100-150 г відвареної моркви
- сіль, чорний мелений перець до смаку
Спосіб приготування:
- Оселедець слід очистити від шкіри і кісток. Можна також взяти готове філе — тоді цей етап можна пропустити.
- Моркву відварити до готовності.
- Оселедець, сирки та половину моркви потрібно подрібнити в блендері до однорідної маси. Решту моркви натерти на тертці.
- Додати розм'якшене вершкове масло і ретельно перемішати. Посолити і поперчити до смаку.
Готову пасту можна подавати на хлібі, крекерах або використовувати як начинку для канапе — це цікава закуска навіть до святкового столу. До речі, якщо ви не знаєте, як відділити від цілого оселедця філе, то ми розповідали, як це зробити.