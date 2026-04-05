Вражаюча намазка за копійки: готуємо смачні бутерброди за 5 хвилин (відео)

Наталя Граковська
Такі бутерброди готуються дуже швидко. Фото lenta.com.ua

Ідеальний та швидкий сніданок

Зазвичай оселедець асоціюється із "Шубою". До речі, ми розповідали, як її оригінально приготувати і подати. Мало хто знає, що ця солена рибка — чудовий компонент для ситної намазки на бутерброди.

Ніжна намазка з оселедця та плавленого сирка — це ситний та апетитний перекус. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Все буде смачно". Перевага цього рецепту ще й у тому, що, якщо заздалегідь відварити моркву, приготування бутербродів займе не більше п’яти хвилин.

Інгредієнти:

  • 1 філе солоного оселедця
  • 2 плавлені сирки
  • 100 г вершкового масла кімнатної температури
  • 100-150 г відвареної моркви
  • сіль, чорний мелений перець до смаку

Спосіб приготування:

  1. Оселедець слід очистити від шкіри і кісток. Можна також взяти готове філе — тоді цей етап можна пропустити.
  2. Моркву відварити до готовності.
  3. Оселедець, сирки та половину моркви потрібно подрібнити в блендері до однорідної маси. Решту моркви натерти на тертці.
  4. Додати розм'якшене вершкове масло і ретельно перемішати. Посолити і поперчити до смаку.

Готову пасту можна подавати на хлібі, крекерах або використовувати як начинку для канапе — це цікава закуска навіть до святкового столу. До речі, якщо ви не знаєте, як відділити від цілого оселедця філе, то ми розповідали, як це зробити.

