Вражаюча намазка за копійки: готуємо смачні бутерброди за 5 хвилин (відео)

Ідеальний та швидкий сніданок

Зазвичай оселедець асоціюється із "Шубою". До речі, ми розповідали, як її оригінально приготувати і подати. Мало хто знає, що ця солена рибка — чудовий компонент для ситної намазки на бутерброди.

Ніжна намазка з оселедця та плавленого сирка — це ситний та апетитний перекус. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Все буде смачно". Перевага цього рецепту ще й у тому, що, якщо заздалегідь відварити моркву, приготування бутербродів займе не більше п’яти хвилин.

Інгредієнти:

1 філе солоного оселедця

2 плавлені сирки

100 г вершкового масла кімнатної температури

100-150 г відвареної моркви

сіль, чорний мелений перець до смаку

Спосіб приготування:

Оселедець слід очистити від шкіри і кісток. Можна також взяти готове філе — тоді цей етап можна пропустити. Моркву відварити до готовності. Оселедець, сирки та половину моркви потрібно подрібнити в блендері до однорідної маси. Решту моркви натерти на тертці. Додати розм'якшене вершкове масло і ретельно перемішати. Посолити і поперчити до смаку.

Готову пасту можна подавати на хлібі, крекерах або використовувати як начинку для канапе — це цікава закуска навіть до святкового столу. До речі, якщо ви не знаєте, як відділити від цілого оселедця філе, то ми розповідали, як це зробити.