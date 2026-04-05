Потрясающая намазка за копейки: готовим вкусные бутерброды за 5 минут (видео)

Идеальный и быстрый завтрак

Обычно сельдь ассоциируется с "Шубой". Кстати, мы рассказывали, как его оригинально приготовить и подать. Мало кто знает, что эта соленая рыбка – отличный компонент для сытной намазки на бутерброды.

Нежная намазка из сельди и плавленого сырка – это сытный и аппетитный перекус. Рецептом поделились на ютуб-канале "Все будет вкусно". Преимущество этого рецепта еще и в том, что если заранее отварить морковь, приготовление бутербродов займет не более пяти минут.

Ингредиенты:

1 филе соленой сельди

2 плавленые сырки

100 г сливочного масла комнатной температуры

100-150 г отварной моркови

соль, черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Сельдь следует очистить от кожи и костей. Можно также взять готовое филе – тогда этот этап можно пропустить. Морковь отварить до готовности. Сельдь, творожки и половину моркови нужно измельчить в блендере до однородной массы. Остальные моркови натереть на терке. Добавить размягченное сливочное масло и тщательно перемешать. Посолить и поперчить по вкусу.

Готовую пасту можно подавать на хлебе, крекерах или использовать в качестве начинки для канапе – это интересная закуска даже к праздничному столу. Кстати, если вы не знаете, как отделить от всей сельди филе, то мы рассказывали, как это сделать.