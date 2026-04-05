Потрясающая намазка за копейки: готовим вкусные бутерброды за 5 минут (видео)
Идеальный и быстрый завтрак
Обычно сельдь ассоциируется с "Шубой". Кстати, мы рассказывали, как его оригинально приготовить и подать. Мало кто знает, что эта соленая рыбка – отличный компонент для сытной намазки на бутерброды.
Нежная намазка из сельди и плавленого сырка – это сытный и аппетитный перекус. Рецептом поделились на ютуб-канале "Все будет вкусно". Преимущество этого рецепта еще и в том, что если заранее отварить морковь, приготовление бутербродов займет не более пяти минут.
Ингредиенты:
- 1 филе соленой сельди
- 2 плавленые сырки
- 100 г сливочного масла комнатной температуры
- 100-150 г отварной моркови
- соль, черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
- Сельдь следует очистить от кожи и костей. Можно также взять готовое филе – тогда этот этап можно пропустить.
- Морковь отварить до готовности.
- Сельдь, творожки и половину моркови нужно измельчить в блендере до однородной массы. Остальные моркови натереть на терке.
- Добавить размягченное сливочное масло и тщательно перемешать. Посолить и поперчить по вкусу.
Готовую пасту можно подавать на хлебе, крекерах или использовать в качестве начинки для канапе – это интересная закуска даже к праздничному столу. Кстати, если вы не знаете, как отделить от всей сельди филе, то мы рассказывали, как это сделать.