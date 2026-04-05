Неймовірно ніжні тефтелі в томатному соусі: після них ви не захочете готувати звичайні котлети

За цим рецептом виходять тефтелі, що тануть у роті

З м'ясного фаршу готують різноманітні страви, найпопулярнішою із яких, напевно, є котлети. Втім, досить смачними виходять та легко готуються також тефтельки.

Аби ця страва була смачною та соковитою, її можна приготувати у томатному соусі, а потім подавати до картопляного пюре, гречки чи спагеті. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "_lady.stegantseva_".

Як приготувати тефтелі з сиром та соусом

Інгредієнти:

м'ясний фарш;

цибуля;

спеції;

томатний соус;

сир;

зелень;

Спосіб приготування:

1.У фарш додати цибулю, зелень, спеції та добре перемішати.

2.Сир нарізати на шматочки.

3.Взяти трохи фаршу, сформувати плескач, загорнути сир всередину та сформувати кульку.

4.Викласти тефтельки на сковорідку, обсмажити, викласти на тарілку.

5.У сковорідку видавити часник.

6.Додати томатний сік, перемішати.

7.Додати вершковий сир, перемішати.

8.Викласти тефтельки у соус, протушкувати протягом 5 хвилин.