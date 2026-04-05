Невероятно нежные тефтели в томатном соусе: после них вы не захотите готовить обычные котлеты

По этому рецепту выходят тающие во рту тефтели

Из мясного фарша готовят разнообразные блюда, самым популярным из которых наверняка являются котлеты. Впрочем, довольно вкусными получаются и легко готовятся также тефтельки.

Чтобы это блюдо было вкусным и сочным, его можно приготовить в томатном соусе, и подать с картофельным пюре, гречке или спагетти. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "_lady.stegantseva_".

Как приготовить тефтели с сыром и соусом

Ингредиенты:

мясной фарш;

лук;

специи;

томатный соус;

сыр;

зелень;

Способ приготовления:

1.В фарш добавить лук, зелень, специи и хорошо перемешать.

2. Сыр порезать на кусочки.

3.Взять немного фарша, сформировать лепешку, завернуть сыр внутрь и сформировать шарик.

4. Выложить тефтельки на сковороду, обжарить, выложить на тарелку.

5.В сковороду выдавить чеснок.

6.Добавить томатный сок, перемешать.

7.Добавить сливочный сыр, перемешать.

8. Выложить тефтельки в соус, протушить в течение 5 минут.