Ніжні сирники, як у ресторані: розкриваємо секрет ідеальної пропорції (відео)

Немає нічого кращого за домашні солодощі. Особливо ті, які нескладно приготувати. Якщо вже куштували апетитний болгарський насипний пиріг з яблуками, зверніть увагу на наступний рецепт.

Кулінарна блогерка Лілія Цвіт розповіла, як особливо смачно приготувати сирники. Завдяки пропорції тіста та сиру з великим відсотком жирності страва виходить ніжною, апетитною та золотистою — просто як в ресторані.

Інгредієнти:

сир — 700 г

яйця — 2 шт

цукор — 100 г

манка — 70 г

крохмаль — 70 г

олія для смаження

Скриншот з відео / Чудовий рецепт сирників

Спосіб приготування:

З’єднуємо всі інгредієнти для сирників в окремій мисці. Змішуємо руками. Дуже важливо вимішати масу ретельно, щоб не було грудочок. Якщо у вас рідкий сир, додайте ще крохмалю. Повинна вийти густа маса, яка легко ліпиться. Залишаємо її на 15-20 хвилин. Посипаємо стіл борошном. Формуємо сирники, скочуємо з них рівні, гладкі кульки. Трохи приплюскуємо до товщини приблизно 1,5 сантиметра. В сковороді розігріваємо олію та обсмажуємо наші сирники до золотистості з обох сторін. Також можна запекти їх в духовці.

Сирнички виходять дуже красивими, золотистими і смачними.