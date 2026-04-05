Ніжні сирники, як у ресторані: розкриваємо секрет ідеальної пропорції (відео)
За цим рецептом виходить справжня смакота
Немає нічого кращого за домашні солодощі. Особливо ті, які нескладно приготувати. Якщо вже куштували апетитний болгарський насипний пиріг з яблуками, зверніть увагу на наступний рецепт.
Кулінарна блогерка Лілія Цвіт розповіла, як особливо смачно приготувати сирники. Завдяки пропорції тіста та сиру з великим відсотком жирності страва виходить ніжною, апетитною та золотистою — просто як в ресторані.
Інгредієнти:
- сир — 700 г
- яйця — 2 шт
- цукор — 100 г
- манка — 70 г
- крохмаль — 70 г
- олія для смаження
Спосіб приготування:
- З’єднуємо всі інгредієнти для сирників в окремій мисці. Змішуємо руками. Дуже важливо вимішати масу ретельно, щоб не було грудочок.
- Якщо у вас рідкий сир, додайте ще крохмалю. Повинна вийти густа маса, яка легко ліпиться. Залишаємо її на 15-20 хвилин.
- Посипаємо стіл борошном. Формуємо сирники, скочуємо з них рівні, гладкі кульки. Трохи приплюскуємо до товщини приблизно 1,5 сантиметра.
- В сковороді розігріваємо олію та обсмажуємо наші сирники до золотистості з обох сторін. Також можна запекти їх в духовці.
Сирнички виходять дуже красивими, золотистими і смачними.