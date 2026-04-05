Ніжні сирники, як у ресторані: розкриваємо секрет ідеальної пропорції (відео)

Наталя Граковська
Простий рецепт сирників
За цим рецептом виходить справжня смакота

Немає нічого кращого за домашні солодощі. Особливо ті, які нескладно приготувати. Якщо вже куштували апетитний болгарський насипний пиріг з яблуками, зверніть увагу на наступний рецепт.

Кулінарна блогерка Лілія Цвіт розповіла, як особливо смачно приготувати сирники. Завдяки пропорції тіста та сиру з великим відсотком жирності страва виходить ніжною, апетитною та золотистою — просто як в ресторані.

Інгредієнти:

  • сир — 700 г
  • яйця — 2 шт
  • цукор — 100 г
  • манка — 70 г
  • крохмаль — 70 г
  • олія для смаження
Спосіб приготування:

  1. З’єднуємо всі інгредієнти для сирників в окремій мисці. Змішуємо руками. Дуже важливо вимішати масу ретельно, щоб не було грудочок.
  2. Якщо у вас рідкий сир, додайте ще крохмалю. Повинна вийти густа маса, яка легко ліпиться. Залишаємо її на 15-20 хвилин.
  3. Посипаємо стіл борошном. Формуємо сирники, скочуємо з них рівні, гладкі кульки. Трохи приплюскуємо до товщини приблизно 1,5 сантиметра.
  4. В сковороді розігріваємо олію та обсмажуємо наші сирники до золотистості з обох сторін. Також можна запекти їх в духовці.

Сирнички виходять дуже красивими, золотистими і смачними.

