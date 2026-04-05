Нежные сырники, как в ресторане: раскрываем секрет идеальной пропорции (видео)
По этому рецепту выходит настоящая вкусняшка
Нет ничего лучше домашних сладостей. Особенно те, которые легко приготовить. Если уже пробовали аппетитный болгарский насыпной пирог с яблоками, обратите внимание на следующий рецепт.
Кулинарная блогерша Лилия Цвет рассказала, как особенно вкусно приготовить сырники. Благодаря пропорции теста и сыра с большим процентом жирности блюдо получается нежным, аппетитным и золотистым – просто как в ресторане.
Ингредиенты:
- творог — 700 г
- яйца — 2 шт
- сахар — 100 г
- манка — 70 г
- крахмал — 70 г
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Соединяем все ингредиенты для сырников в отдельной миске. Смешиваем руками. Очень важно вымешать массу тщательно, чтобы не было комочков.
- Если у вас редкий творог, добавьте еще крахмала. Должна получиться густая масса, которая легко лепится. Оставляем ее на 15-20 минут.
- Посыпаем стол мукой. Формируем сырники, скатываем с них ровные, гладкие шарики. Немного приплюскиваем до толщины примерно 1,5 сантиметра.
- В сковороде разогреваем масло и обжариваем наши сырники до золотистости с обеих сторон. Также можно запечь их в духовке.
Сырнички получаются очень красивыми, золотистыми и вкусными. Также мы делились рецептом аппетитной шарлотки.