Нежные сырники, как в ресторане: раскрываем секрет идеальной пропорции (видео)

По этому рецепту выходит настоящая вкусняшка

Нет ничего лучше домашних сладостей. Особенно те, которые легко приготовить. Если уже пробовали аппетитный болгарский насыпной пирог с яблоками, обратите внимание на следующий рецепт.

Кулинарная блогерша Лилия Цвет рассказала, как особенно вкусно приготовить сырники. Благодаря пропорции теста и сыра с большим процентом жирности блюдо получается нежным, аппетитным и золотистым – просто как в ресторане.

Ингредиенты:

творог — 700 г

яйца — 2 шт

сахар — 100 г

манка — 70 г

крахмал — 70 г

масло для жарки

Способ приготовления:

Соединяем все ингредиенты для сырников в отдельной миске. Смешиваем руками. Очень важно вымешать массу тщательно, чтобы не было комочков. Если у вас редкий творог, добавьте еще крахмала. Должна получиться густая масса, которая легко лепится. Оставляем ее на 15-20 минут. Посыпаем стол мукой. Формируем сырники, скатываем с них ровные, гладкие шарики. Немного приплюскиваем до толщины примерно 1,5 сантиметра. В сковороде разогреваем масло и обжариваем наши сырники до золотистости с обеих сторон. Также можно запечь их в духовке.

Сырнички получаются очень красивыми, золотистыми и вкусными.