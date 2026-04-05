Нежные сырники, как в ресторане: раскрываем секрет идеальной пропорции (видео)

Наталья Граковская
Автор
Простой рецепт сырников
Простой рецепт сырников. Фото life.comments.ua

По этому рецепту выходит настоящая вкусняшка

Нет ничего лучше домашних сладостей. Особенно те, которые легко приготовить. Если уже пробовали аппетитный болгарский насыпной пирог с яблоками, обратите внимание на следующий рецепт.

Кулинарная блогерша Лилия Цвет рассказала, как особенно вкусно приготовить сырники. Благодаря пропорции теста и сыра с большим процентом жирности блюдо получается нежным, аппетитным и золотистым – просто как в ресторане.

Ингредиенты:

  • творог — 700 г
  • яйца — 2 шт
  • сахар — 100 г
  • манка — 70 г
  • крахмал — 70 г
  • масло для жарки
сырники с мятой и клубникой
Скриншот с видео/Замечательный рецепт сырников

Способ приготовления:

  1. Соединяем все ингредиенты для сырников в отдельной миске. Смешиваем руками. Очень важно вымешать массу тщательно, чтобы не было комочков.
  2. Если у вас редкий творог, добавьте еще крахмала. Должна получиться густая масса, которая легко лепится. Оставляем ее на 15-20 минут.
  3. Посыпаем стол мукой. Формируем сырники, скатываем с них ровные, гладкие шарики. Немного приплюскиваем до толщины примерно 1,5 сантиметра.
  4. В сковороде разогреваем масло и обжариваем наши сырники до золотистости с обеих сторон. Также можно запечь их в духовке.

Сырнички получаются очень красивыми, золотистыми и вкусными.

