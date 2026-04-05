Ліниві пиріжки, від яких неможливо відірватися: готуємо без замішування тіста (відео)
Смачніше не буває
Найпростіші рецепти, які допоможуть вам перекусити швидко і смачно — буквально на вагу золота. Якщо ви вже готували ліниві хачапурі, зверніть увагу на наступний рецепт пиріжків "для ледарів на кухні".
Рецептом поділились на ютуб-каналі "Ситий стіл — їжа та рецепти". Ці швидкі ліниві пиріжки готуються буквально за п’ять хвилин — навіть тіста руками торкатися не треба.
Інгредієнти:
- 400 мл кефіру
- 1 яйце
- 0,5 ч. л. солі
- 1 ч. л. соди
- 350 г борошна
- 150 г твердого сиру
- 2 варені яйця
- 1 пучок зеленої цибулі
- рослинна олія для смаження
- сметана для подачі
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці з'єднуємо кефір, яйце, сіль, соду і добре перемішуємо. Сода вступить у реакцію з кислотою кефіру, що додасть пишність нашим пиріжкам.
- Просіюємо борошно і поступово додаємо до рідкої суміші, замішуючи тісто. Воно має вийти досить густим.
- Твердий сир, варені яйця та зелену цибулю натираємо на крупній тертці. Додаємо до тіста і ретельно перемішуємо.
- Розігріваємо рослинну олію на сковороді. Викладаємо тісто столовою ложкою, формуючи невеликі пиріжки. Смажимо з обох боків до золотистої скоринки.
- Готові пиріжки викладаємо на паперові рушники, щоб увібрати зайвий жир. Подаємо зі сметаною.
Пиріжечки виходять золотистими, ароматними і дуже смачними. Сир всередині тягнеться і додає неймоірного смаку страві.