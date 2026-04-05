Ліниві пиріжки, від яких неможливо відірватися: готуємо без замішування тіста (відео)

Найпростіші рецепти, які допоможуть вам перекусити швидко і смачно — буквально на вагу золота. Якщо ви вже готували ліниві хачапурі, зверніть увагу на наступний рецепт пиріжків "для ледарів на кухні".

Рецептом поділились на ютуб-каналі "Ситий стіл — їжа та рецепти". Ці швидкі ліниві пиріжки готуються буквально за п’ять хвилин — навіть тіста руками торкатися не треба.

Інгредієнти:

400 мл кефіру

1 яйце

0,5 ч. л. солі

1 ч. л. соди

350 г борошна

150 г твердого сиру

2 варені яйця

1 пучок зеленої цибулі

рослинна олія для смаження

сметана для подачі

Спосіб приготування:

У глибокій мисці з'єднуємо кефір, яйце, сіль, соду і добре перемішуємо. Сода вступить у реакцію з кислотою кефіру, що додасть пишність нашим пиріжкам. Просіюємо борошно і поступово додаємо до рідкої суміші, замішуючи тісто. Воно має вийти досить густим. Твердий сир, варені яйця та зелену цибулю натираємо на крупній тертці. Додаємо до тіста і ретельно перемішуємо. Розігріваємо рослинну олію на сковороді. Викладаємо тісто столовою ложкою, формуючи невеликі пиріжки. Смажимо з обох боків до золотистої скоринки. Готові пиріжки викладаємо на паперові рушники, щоб увібрати зайвий жир. Подаємо зі сметаною.

Пиріжечки виходять золотистими, ароматними і дуже смачними. Сир всередині тягнеться і додає неймоірного смаку страві.