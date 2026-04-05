Укр

Ленивые пирожки, от которых невозможно оторваться: готовим без замешивания теста (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
657
Их можно приготовить всего за 5 минут
Фото Колаж Телеграфу

Самые простые рецепты, которые помогут вам перекусить быстро и вкусно – буквально на вес золота. Если вы уже готовили ленивые хачапури, обратите внимание на следующий рецепт пирожков "для бездельников на кухне".

Рецептом поделились на ютуб-канале "Сытый стол — еда и рецепты". Эти быстрые ленивые пирожки готовятся буквально за пять минут — даже тесто руками касаться не надо.

Ингредиенты:

  • 400 мл кефира
  • 1 яйцо
  • 0,5 ч. л. соли
  • 1 ч. л. соды
  • 350 г муки
  • 150 г твердого сыра
  • 2 вареных яйца
  • 1 пучок зеленого лука
  • растительное масло для жарки
  • сметана для подачи

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске соединяем кефир, яйцо, соль, соду и тщательно перемешиваем. Сода вступит в реакцию с кислотой кефира, что сделает наши пирожки пышными.
  2. Просеиваем муку и постепенно добавляем к жидкой смеси, замешивая тесто. Оно должно получиться довольно густым.
  3. Твердый сыр, вареные яйца и зеленый лук натираем на крупной терке. Добавляем в тесто и тщательно перемешиваем.
  4. Разогреваем растительное масло на сковороде. Выкладываем тесто столовой ложкой, формируя небольшие пирожки. Жарим с обеих сторон до золотистой корочки.
  5. Готовые пирожки выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир. Подаем со сметаной.

Пирожочки получаются золотистыми, ароматными и очень вкусными. Сыр внутри тянется и придает отличный вкус блюду. Также мы делились рецептом аппетитной намазки из сала и колбасы.

Теги:
#Рецепт #Яйца #Закуска #Тесто #Пирожки