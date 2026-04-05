Ленивые пирожки, от которых невозможно оторваться: готовим без замешивания теста (видео)
Самые простые рецепты, которые помогут вам перекусить быстро и вкусно – буквально на вес золота. Если вы уже готовили ленивые хачапури, обратите внимание на следующий рецепт пирожков "для бездельников на кухне".
Рецептом поделились на ютуб-канале "Сытый стол — еда и рецепты". Эти быстрые ленивые пирожки готовятся буквально за пять минут — даже тесто руками касаться не надо.
Ингредиенты:
- 400 мл кефира
- 1 яйцо
- 0,5 ч. л. соли
- 1 ч. л. соды
- 350 г муки
- 150 г твердого сыра
- 2 вареных яйца
- 1 пучок зеленого лука
- растительное масло для жарки
- сметана для подачи
Способ приготовления:
- В глубокой миске соединяем кефир, яйцо, соль, соду и тщательно перемешиваем. Сода вступит в реакцию с кислотой кефира, что сделает наши пирожки пышными.
- Просеиваем муку и постепенно добавляем к жидкой смеси, замешивая тесто. Оно должно получиться довольно густым.
- Твердый сыр, вареные яйца и зеленый лук натираем на крупной терке. Добавляем в тесто и тщательно перемешиваем.
- Разогреваем растительное масло на сковороде. Выкладываем тесто столовой ложкой, формируя небольшие пирожки. Жарим с обеих сторон до золотистой корочки.
- Готовые пирожки выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир. Подаем со сметаной.
Пирожочки получаются золотистыми, ароматными и очень вкусными. Сыр внутри тянется и придает отличный вкус блюду. Также мы делились рецептом аппетитной намазки из сала и колбасы.