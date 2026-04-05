Ленивые пирожки, от которых невозможно оторваться: готовим без замешивания теста (видео)

Вкуснее не бывает

Самые простые рецепты, которые помогут вам перекусить быстро и вкусно – буквально на вес золота. Если вы уже готовили ленивые хачапури, обратите внимание на следующий рецепт пирожков "для бездельников на кухне".

Рецептом поделились на ютуб-канале "Сытый стол — еда и рецепты". Эти быстрые ленивые пирожки готовятся буквально за пять минут — даже тесто руками касаться не надо.

Ингредиенты:

400 мл кефира

1 яйцо

0,5 ч. л. соли

1 ч. л. соды

350 г муки

150 г твердого сыра

2 вареных яйца

1 пучок зеленого лука

растительное масло для жарки

сметана для подачи

Способ приготовления:

В глубокой миске соединяем кефир, яйцо, соль, соду и тщательно перемешиваем. Сода вступит в реакцию с кислотой кефира, что сделает наши пирожки пышными. Просеиваем муку и постепенно добавляем к жидкой смеси, замешивая тесто. Оно должно получиться довольно густым. Твердый сыр, вареные яйца и зеленый лук натираем на крупной терке. Добавляем в тесто и тщательно перемешиваем. Разогреваем растительное масло на сковороде. Выкладываем тесто столовой ложкой, формируя небольшие пирожки. Жарим с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые пирожки выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир. Подаем со сметаной.

Пирожочки получаются золотистыми, ароматными и очень вкусными. Сыр внутри тянется и придает отличный вкус блюду.