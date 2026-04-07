Смачні вафлі зі згущеним молоком без вафельниці: простий рецепт, який нагадає про дитинство (відео)
- Автор
Простий рецепт зі згущеним молоком
Домашні солодощі — це чудова нагода потішити себе та близьким. Якщо ви вже готували смачне яблучне печиво, зверніть увагу на наступний рецепт.
Вафлі, наповнені апетитним згущеним молоком — це для багатьох улюблений смаколик з дитинства. До речі, ви знали, що їх можна приготувати без вафельниці? Як це зробити, розповіли на кулінарному ютуб-каналі Life Annetka.
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 150 г цукру
- 100 г вершкового масла
- 120 мл молока
- дрібка солі
- 200 г борошна
- варене згущене молоко — 500 г
Спосіб приготування:
- З'єднуємо цукор та яйця. Міксером збиваємо масу до побіління та пишності приблизно 5 хвилин.
- Вершкове масло та молоко з'єднуємо. Розігріваємо до повного розчинення масла і одразу додаємо до яєчної маси.
- Ретельно все перемішуємо. Додаємо сухі інгредієнти, ретельно змішуємо до однорідності якщо при цьому не вдається позбутися грудочок, пробийте блендером або пропустіть через сито.
- Вафлі випікаємо на розігрітій сковороді з обох боків. Тісто викладаємо тонким шаром, смажимо, знімаємо зі сковорідки на дошку та одразу скручуємо — у вас є всього 5-10 секунд, щоб закрутити вафлю, поки вона не затверділа.
- Наповніть вафлю згущенкою або кремом за допомогою кондитерського мішка або зіп-пакета, відрізавши кінчик кутика. Кінчики можна закрити подрібненим горіхом або вафельною крихтою.
Ось і все, вафлі готові. Вони смачні, солодкі і дуже апетитні. Також ми ділились рецептом французького яблучного пирога "Невидимка".