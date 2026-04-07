Смачні вафлі зі згущеним молоком без вафельниці: простий рецепт, який нагадає про дитинство (відео)

Простий рецепт зі згущеним молоком

Домашні солодощі — це чудова нагода потішити себе та близьким. Якщо ви вже готували смачне яблучне печиво, зверніть увагу на наступний рецепт.

Вафлі, наповнені апетитним згущеним молоком — це для багатьох улюблений смаколик з дитинства. До речі, ви знали, що їх можна приготувати без вафельниці? Як це зробити, розповіли на кулінарному ютуб-каналі Life Annetka.

Інгредієнти:

3 яйця

150 г цукру

100 г вершкового масла

120 мл молока

дрібка солі

200 г борошна

варене згущене молоко — 500 г

Спосіб приготування:

З'єднуємо цукор та яйця. Міксером збиваємо масу до побіління та пишності приблизно 5 хвилин. Вершкове масло та молоко з'єднуємо. Розігріваємо до повного розчинення масла і одразу додаємо до яєчної маси. Ретельно все перемішуємо. Додаємо сухі інгредієнти, ретельно змішуємо до однорідності якщо при цьому не вдається позбутися грудочок, пробийте блендером або пропустіть через сито. Вафлі випікаємо на розігрітій сковороді з обох боків. Тісто викладаємо тонким шаром, смажимо, знімаємо зі сковорідки на дошку та одразу скручуємо — у вас є всього 5-10 секунд, щоб закрутити вафлю, поки вона не затверділа. Наповніть вафлю згущенкою або кремом за допомогою кондитерського мішка або зіп-пакета, відрізавши кінчик кутика. Кінчики можна закрити подрібненим горіхом або вафельною крихтою.

Ось і все, вафлі готові. Вони смачні, солодкі і дуже апетитні.