Вкусные вафли со сгущенкой без вафельницы: простой рецепт, который напомнит о детстве (видео)
Простой рецепт со сгущенкой
Домашние сладости – это отличный случай порадовать себя и близким. Если вы готовили вкусное яблочное печенье, обратите внимание на следующий рецепт.
Вафли, наполненные аппетитным сгущенкой — это для многих любимый вкус с детства. Кстати, вы знали, что их можно приготовить без вафельницы? Как это сделать, рассказали на кулинарном ютуб-канале Life Annetka.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 150 г сахара
- 100 г сливочного масла
- 120 мл молока
- щепотка соли
- 200 г муки
- вареное сгущенку — 500 г
Способ приготовления:
- Соединяем сахар и яйца. Миксером взбиваем массу до побелки и пышности примерно 5 минут.
- Сливочное масло и молоко соединяем. Разогреваем до полного растворения масла и сразу добавляем в яичную массу.
- Тщательно все перемешиваем. Добавляем сухие ингредиенты, тщательно смешиваем до однородности, если при этом не удается избавиться от комочков, пробейте блендером или пропустите через сито.
- Вафли выпекаем на разогретой сковороде по бокам. Тесто выкладываем тонким слоем, жарим, снимаем со сковородки на доску и сразу скручиваем – у вас есть всего 5-10 секунд, чтобы закрутить вафлю, пока она не затвердела.
- Наполните вафлю сгущенкой или кремом с помощью кондитерского мешка или зип-пакета, отрезав кончик угла. Кончики можно закрыть измельченным орехом или вафельной крошкой.
Вот и все, вафли готовы. Они вкусны, сладки и очень аппетитны. Также мы делились рецептом французского яблочного пирога "Невидимка".