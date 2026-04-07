Вкусные вафли со сгущенкой без вафельницы: простой рецепт, который напомнит о детстве (видео)

Простой рецепт со сгущенкой

Вафли, наполненные аппетитным сгущенкой — это для многих любимый вкус с детства. Кстати, вы знали, что их можно приготовить без вафельницы? Как это сделать, рассказали на кулинарном ютуб-канале Life Annetka.

Ингредиенты:

3 яйца

150 г сахара

100 г сливочного масла

120 мл молока

щепотка соли

200 г муки

вареное сгущенку — 500 г

Способ приготовления:

Соединяем сахар и яйца. Миксером взбиваем массу до побелки и пышности примерно 5 минут. Сливочное масло и молоко соединяем. Разогреваем до полного растворения масла и сразу добавляем в яичную массу. Тщательно все перемешиваем. Добавляем сухие ингредиенты, тщательно смешиваем до однородности, если при этом не удается избавиться от комочков, пробейте блендером или пропустите через сито. Вафли выпекаем на разогретой сковороде по бокам. Тесто выкладываем тонким слоем, жарим, снимаем со сковородки на доску и сразу скручиваем – у вас есть всего 5-10 секунд, чтобы закрутить вафлю, пока она не затвердела. Наполните вафлю сгущенкой или кремом с помощью кондитерского мешка или зип-пакета, отрезав кончик угла. Кончики можно закрыть измельченным орехом или вафельной крошкой.

Вот и все, вафли готовы. Они вкусны, сладки и очень аппетитны.