Це картопляне пюре – найкраще у світі: секрет французького шефа, як зробити гарнір найніжнішим (відео)

Картопляне пюре тепер готуватимете тільки так

Шеф-кухар — це людина, яка має глибоке розуміння смаку. Ми розповідали, як приготувати форшмак за рецептом з ресторану. Тепер розповідаємо, як приготувати пюре із картоплі, яке спільнота гурманів визнала найкращим у світі.

Цей спосіб приготування належить французькому кухарю Жоелю Робюшону. Заради його картопляного пюре відвідувачі тижнями чекали на столик у ресторані. За своє життя Робюшон отримав не менше 32 зірок Мішлена — більше немає ні в кого. І його картопляне пюре — шедевр. Про цей рецепт детально розповів на своєму ютуб-каналі французький шеф Жерар Гарбе.

Секрет цієї страви — у виборі картоплі. Рекомендовано використовувати сорти Ratte, Kipfler, Yukon Gold. Це невелика довгаста картопля з тонкою шкіркою, яку не треба чистити, адже вона відшаровується та "розчиняється" у воді під час термічної обробки. Щоб максимально наблизитись до смаку оригінальної страви, обирайте сорти з жовтою м’якоттю та високим вмістом крохмалю.

Інгредієнти:

500 г картоплі

150 г вершкового масла

150 мл молока

сіль до смаку

Спосіб приготування:

Відваріть картоплю в шкірці до готовності. Це допоможе зберегти більше смаку продукту. Почистіть її ще гарячою. Для отримання найніжнішого пюре не давіть картоплю, а протріть її через дрібне сито. Тоді перемістіть картоплю у каструлю та поставте на маленький вогонь. Постійно перемішуючи, "обсушіть" її кілька хвилин. Випарювання картопляного пюре на слабкому вогні допоможе видалити зайву вологу і зробити пюре більш повітряним. Не перестаючи перемішувати, поступово додавайте вершкове масло та тепле молоко. Саме завдяки цьому перемішуванню пюре набуде тієї самої кремової текстури.

Подавайте пюре негайно з улюбленими основними стравами. Якщо подасте таке пюре до соковитих котлет — домашні цілуватимуть вам руки.