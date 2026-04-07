Рус

Це картопляне пюре – найкраще у світі: секрет французького шефа, як зробити гарнір найніжнішим (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Жоель Робюшон та його картопляне пюре. Фото Колаж "Телеграфу"

Картопляне пюре тепер готуватимете тільки так

Шеф-кухар — це людина, яка має глибоке розуміння смаку. Ми розповідали, як приготувати форшмак за рецептом з ресторану. Тепер розповідаємо, як приготувати пюре із картоплі, яке спільнота гурманів визнала найкращим у світі.

Цей спосіб приготування належить французькому кухарю Жоелю Робюшону. Заради його картопляного пюре відвідувачі тижнями чекали на столик у ресторані. За своє життя Робюшон отримав не менше 32 зірок Мішлена — більше немає ні в кого. І його картопляне пюре — шедевр. Про цей рецепт детально розповів на своєму ютуб-каналі французький шеф Жерар Гарбе.

Секрет цієї страви — у виборі картоплі. Рекомендовано використовувати сорти Ratte, Kipfler, Yukon Gold. Це невелика довгаста картопля з тонкою шкіркою, яку не треба чистити, адже вона відшаровується та "розчиняється" у воді під час термічної обробки. Щоб максимально наблизитись до смаку оригінальної страви, обирайте сорти з жовтою м’якоттю та високим вмістом крохмалю.

Інгредієнти:

  • 500 г картоплі
  • 150 г вершкового масла
  • 150 мл молока
  • сіль до смаку

Спосіб приготування:

  1. Відваріть картоплю в шкірці до готовності. Це допоможе зберегти більше смаку продукту.
  2. Почистіть її ще гарячою. Для отримання найніжнішого пюре не давіть картоплю, а протріть її через дрібне сито.
  3. Тоді перемістіть картоплю у каструлю та поставте на маленький вогонь. Постійно перемішуючи, "обсушіть" її кілька хвилин. Випарювання картопляного пюре на слабкому вогні допоможе видалити зайву вологу і зробити пюре більш повітряним.
  4. Не перестаючи перемішувати, поступово додавайте вершкове масло та тепле молоко. Саме завдяки цьому перемішуванню пюре набуде тієї самої кремової текстури.

Подавайте пюре негайно з улюбленими основними стравами. Якщо подасте таке пюре до соковитих котлет — домашні цілуватимуть вам руки.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Кухар #Картопляне пюре