Справжня знахідка для ласунів: білковий десерт із шоколадним шаром (відео)

Смачний низькокалорійний десерт

Десерти бувають різними — від класичних шоколадних тортів і ніжних мусів до легких фруктових варіантів із яблуками, какао чи вершковими нотками. Особливо популярними залишаються поєднання шоколаду та молочних продуктів, адже вони створюють насичений смак без надмірної солодкості. Сьогодні ми пропонуємо приготувати ніжний шоколадно-ванільний десерт із високим вмістом білка та мінімальною калорійністю. Для вдалого результату варто обирати якісний кисломолочний сир без зайвої кислинки, густий грецький йогурт і натуральне какао — саме вони забезпечують кремову текстуру та насичений смак без відчуття "гумовості", яке часто виникає через надлишок желатину. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "olha.holovina".

Як приготувати білково-шоколадний десерт

Інгредієнти:

Для світлого шару:

желатин – 8 г + 30–40 мл води;

кисломолочний сир 5% – 100 г;

грецький йогурт – 75 г;

молоко – 100 мл;

замінник цукру – 25 г.

Для шоколадного шару:

желатин – 10 г + 30–40 мл води;

кисломолочний сир – 100 г;

грецький йогурт – 75 г;

молоко – 100 мл;

замінник цукру – 25 г;

какао – 15 г;

сіль – дрібка.

Спосіб приготування:

Залити желатин водою та залишити набухати на 10–15 хвилин. Перебити в блендері кисломолочний сир, грецький йогурт, молоко та замінник цукру до однорідної кремової текстури. Для більш ніжної консистенції попередньо протерти сир через сито. Розтопити желатин на водяній бані або короткими імпульсами в мікрохвильовій печі, не доводячи до кипіння. Дати трохи охолонути та влити тонкою цівкою у сирну масу, постійно перемішуючи. Розлити світлий шар у креманки або склянки та поставити в холодильник приблизно на 30 хвилин до легкого застигання. Для шоколадного шару перебити кисломолочний сир, грецький йогурт, молоко, замінник цукру, какао та дрібку солі. Сіль допоможе краще розкрити шоколадний смак. Додати розтоплений желатин до шоколадної маси та ретельно перемішати. За бажанням використати темне какао для більш насиченого кольору та аромату. Вилити шоколадний шар поверх світлого та поставити десерт у холодильник ще на 40–50 хвилин до повного застигання. Перед подачею дати десерту постояти 5 хвилин при кімнатній температурі — так текстура стане м’якшою та ніжнішою.

Як і з чим подавати

Подавати десерт найкраще добре охолодженим у прозорих креманках або склянках, щоб підкреслити контраст шарів. Для прикрашання підійдуть тертий чорний шоколад, ягоди, листя м’яти або дрібка какао зверху. Десерт вдало поєднується з кавою, какао без цукру або легким ягідним соусом. Для більш святкової подачі можна додати подрібнені горіхи чи тонкі скибочки карамелізованого яблука.

Такий десерт стане чудовою альтернативою калорійним солодощам і водночас допоможе урізноманітнити щоденне меню. Завдяки простому складу та швидкому приготуванню його легко адаптувати під власний смак, змінюючи рівень солодкості або додаючи нові ароматичні акценти. Ніжна текстура та поєднання ванільного і шоколадного шарів роблять цей рецепт універсальним варіантом як для буднів, так і для святкового столу.