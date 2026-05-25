Баклажанові конвертики з в’яленими томатами: рецепт ресторанної закуски (відео)

Гаряча закуска, яка зникне зі столу за лічені хвилини

З баклажанів можна готувати не тільки смачну ікру, а й гарячі закуски. Баклажанові конвертики з моцарелою і в’яленими томатами — саме така страва. Поєднання хрусткої паніровки, ніжної запеченої м'якоті баклажана, моцарели і в'ялених томатів виходить дуже вдалим.

Рецептом поділилася авторка кулінарного блогу fit_sophia_laetitia в Instagram. Страва готується у два етапи — спочатку баклажани запікаються в духовці, а потім конвертики обсмажуються на сковороді.

Як приготувати конвертики з баклажанів із сиром та томатами

Щоб баклажани вийшли м'якими всередині і не гірчили, перед запіканням рясно збризкайте їх оливковою олією і добре посоліть. Сіль витягне зайву вологу і прибере гіркоту. Нарізайте баклажани рівномірними скибочками однакової товщини, щоб вони рівномірно пропеклися.

Також варто промокнути моцарелу паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу та щоб паніровка не відмокла.

Інгредієнти (на 6 порцій)

баклажан — 1 шт.

в'ялені томати — 6 шт.

моцарела — 1 шт.

оливкова олія — за смаком

сіль і перець — за смаком

яйце — 1 шт.

борошно — 5 ст. л.

панірувальні сухарі — 5 ст. л.

Хрусткі конвертики з баклажанів. Скріншот Instagram.com/fit_sophia_laetitia

Приготування

1. Наріжте баклажан приблизно на 6 рівних скибочок і викладіть на застелене пергаментом деко.

2. Скропіть оливковою олією, посоліть, поперчіть і запікайте в духовці за температури 220 °C приблизно 20 хвилин.

3. Тим часом наріжте моцарелу кружечками.

4. На половинку скибочки баклажана викладіть кружечок моцарели та один в'ялений томат та накрийте іншою половиною скибочки.

Рецепт баклажанових конвертиків. Скріншот Instagram.com/fit_sophia_laetitia

5. Обваляйте спочатку в борошні, потім у збитому яйці й наприкінці — у панірувальних сухарях.

6. Обсмажте на пательні з невеликою кількістю оливкової олії на середньому чи сильному вогні з обох боків до золотистої хрусткої скоринки.

Як і з чим подавати

Подавайте цю закуску гарячою, прикрасивши страву свіжим базиліком або руколою. До баклажанів можна додати томатний соус, сметану або соус песто. Також ця страва буде хорошим доповненням до запеченого м’яса.