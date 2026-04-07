Это картофельное пюре - лучшее в мире: секрет французского шефа, как сделать гарнир нежнейшим (видео)

Картофельное пюре теперь будете готовить только так

Шеф-повар — это человек, обладающий глубоким пониманием вкуса. Мы рассказывали, как приготовить форшмак по рецепту из ресторана. Теперь рассказываем, как приготовить пюре из картофеля, которое сообщество гурманов признало лучшим в мире.

Этот способ приготовления принадлежит французскому повару Жоэлю Робюшону. Ради его картофельного пюре посетители неделями ждали столика в ресторане. За свою жизнь Робюшон получил не менее 32 звезд Мишлена – больше нет ни у кого. И его картофельное пюре – шедевр. Об этом рецепте подробно рассказал на своем ютуб-канале французский шеф Жерар Гарбе.

Секрет этого блюда – в выборе картофеля. Рекомендуется использовать сорта Ratte, Kipfler, Yukon Gold. Это небольшой продолговатый картофель с тонкой кожурой, который не нужно чистить, ведь он отслаивается и растворяется в воде во время термической обработки. Чтобы максимально приблизиться к вкусу оригинального блюда, выбирайте сорта с желтой мякотью и высоким содержанием крахмала.

Ингредиенты:

500 г картофеля

150 г сливочного масла

150 мл молока

соль по вкусу

Способ приготовления:

Отварите картофель в кожуре до готовности. Это поможет сохранить больше вкуса продукта. Очистите ее еще горячей. Для получения нежнейшего пюре не давите картофель, а протрите его через мелкое сито. Тогда поместите картофель в кастрюлю и поставьте на маленький огонь. Постоянно перемешивая, обсушите ее несколько минут. Выпаривание картофельного пюре на слабом огне поможет удалить излишнюю влагу и сделать пюре более воздушным. Не переставая перемешивать, постепенно добавляйте сливочное и теплое молоко. Именно благодаря этому перемешиванию пюре приобретет ту же кремовую текстуру.

Подавайте немедленно пюре с любимыми основными блюдами. Если подадите такое пюре к сочным котлетам – домашние будут целоваться вам руки.