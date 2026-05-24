Рус

Голубці з цибулі-порей: незвична страва, яка здивує смаком

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Фарширована цибуля-порей
Фарширована цибуля-порей. Фото Колаж "Телеграфу"

Смачна альтернатива класичній страві

Голубці з капусти знають усі, але якщо замінити капустяне листя на листя цибулі-порей, вийде не менш смачна страва. Порей після тушкування втрачає свою гостроту, стає шовковистим, м’яким і набуває приємного солодкуватого присмаку.

Рецептом поділилася авторка Instagram-акаунту ladydelilah. Завдяки особливому набору спецій м'ясна начинка для голубців виходить неймовірно ароматною.

Як готувати голубці з цибулі-порей

У кухнях Середземномор'я та Близького Сходу загортання фаршу в листя порею є таким же звичним явищем, як для нас використання капусти. Цибуля-порей ідеально зберігає соковитість м'яса всередині, а цукри в її складі під час тривалого тушкування карамелізуються та створюють баланс із кислинкою томатного соусу.

Купуйте товсті, масивні білі стебла порею з плавним переходом у зелену частину. Чим ширший стовбур цибулі, тим більшими будуть ваші майбутні "обгортки" і тим зручніше буде загортати начинку.

На відміну від звичайних голубців, в цьому рецепті додається саме сирий рис. Порей готується швидше за зимову капусту, і якщо взяти варену крупу, вона в процесі тушкування перетвориться на кашу.

Інгредієнти

  • 2 великі цибулини-порей
  • 400 г фаршу (яловичина, свинина або суміш)
  • 4 столові ложки сирого рису
  • 2 жмені зелені (петрушка, кінза, м'ята)
  • 1 помідор середнього розміру
  • 3 зубчики часнику, подрібнені
  • 0,5 л томатного соку

Спеції:

  • сіль — за смаком
  • 0,5 чайної ложки чорного перцю
  • чилі — за смаком
  • 1 чайна ложка сумаку
  • 0,5 чайної ложки коріандру
  • 1 чайна ложка сушеного часнику
  • 1 чайна ложка спецій для шаурми

Приготування

  1. Порей розрізати вздовж, обережно розібрати на окремі листки і ошпарити окропом або збланшувати 1–2 хвилини.
  2. Фарш змішати з сирим рисом, дрібно посіченою зеленню, подрібненим помідором, часником та всіма спеціями. Ретельно перемішати.
  3. На кожен листок порею викласти ложку начинки і загорнути у вигляді конверта або рулету.
  4. Скласти голубці щільно в жаростійку форму або каструлю.
  5. Залити томатним соком так, щоб він покривав голубці майже повністю.
  6. Тушкувати в духовці при 200–220°C протягом 1 години під кришкою або фольгою.

Як і з чим подавати

Голубці з порею подавайте гарячими разом з томатним соусом, у якому вони тушкувалися. Добре доповнить страву також ложка сметани або натурального йогурту. Як гарнір підійде простий рис, лаваш або свіжий хліб.

Теги:
#Рецепти #Фарш #Голубці