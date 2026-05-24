Голубці з цибулі-порей: незвична страва, яка здивує смаком
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачна альтернатива класичній страві
Голубці з капусти знають усі, але якщо замінити капустяне листя на листя цибулі-порей, вийде не менш смачна страва. Порей після тушкування втрачає свою гостроту, стає шовковистим, м’яким і набуває приємного солодкуватого присмаку.
Рецептом поділилася авторка Instagram-акаунту ladydelilah. Завдяки особливому набору спецій м'ясна начинка для голубців виходить неймовірно ароматною.
Як готувати голубці з цибулі-порей
У кухнях Середземномор'я та Близького Сходу загортання фаршу в листя порею є таким же звичним явищем, як для нас використання капусти. Цибуля-порей ідеально зберігає соковитість м'яса всередині, а цукри в її складі під час тривалого тушкування карамелізуються та створюють баланс із кислинкою томатного соусу.
Купуйте товсті, масивні білі стебла порею з плавним переходом у зелену частину. Чим ширший стовбур цибулі, тим більшими будуть ваші майбутні "обгортки" і тим зручніше буде загортати начинку.
На відміну від звичайних голубців, в цьому рецепті додається саме сирий рис. Порей готується швидше за зимову капусту, і якщо взяти варену крупу, вона в процесі тушкування перетвориться на кашу.
Інгредієнти
- 2 великі цибулини-порей
- 400 г фаршу (яловичина, свинина або суміш)
- 4 столові ложки сирого рису
- 2 жмені зелені (петрушка, кінза, м'ята)
- 1 помідор середнього розміру
- 3 зубчики часнику, подрібнені
- 0,5 л томатного соку
Спеції:
- сіль — за смаком
- 0,5 чайної ложки чорного перцю
- чилі — за смаком
- 1 чайна ложка сумаку
- 0,5 чайної ложки коріандру
- 1 чайна ложка сушеного часнику
- 1 чайна ложка спецій для шаурми
Приготування
- Порей розрізати вздовж, обережно розібрати на окремі листки і ошпарити окропом або збланшувати 1–2 хвилини.
- Фарш змішати з сирим рисом, дрібно посіченою зеленню, подрібненим помідором, часником та всіма спеціями. Ретельно перемішати.
- На кожен листок порею викласти ложку начинки і загорнути у вигляді конверта або рулету.
- Скласти голубці щільно в жаростійку форму або каструлю.
- Залити томатним соком так, щоб він покривав голубці майже повністю.
- Тушкувати в духовці при 200–220°C протягом 1 години під кришкою або фольгою.
Як і з чим подавати
Голубці з порею подавайте гарячими разом з томатним соусом, у якому вони тушкувалися. Добре доповнить страву також ложка сметани або натурального йогурту. Як гарнір підійде простий рис, лаваш або свіжий хліб.