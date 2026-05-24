Голубці з цибулі-порей: незвична страва, яка здивує смаком

Смачна альтернатива класичній страві

Голубці з капусти знають усі, але якщо замінити капустяне листя на листя цибулі-порей, вийде не менш смачна страва. Порей після тушкування втрачає свою гостроту, стає шовковистим, м’яким і набуває приємного солодкуватого присмаку.

Рецептом поділилася авторка Instagram-акаунту ladydelilah. Завдяки особливому набору спецій м'ясна начинка для голубців виходить неймовірно ароматною.

Як готувати голубці з цибулі-порей

У кухнях Середземномор'я та Близького Сходу загортання фаршу в листя порею є таким же звичним явищем, як для нас використання капусти. Цибуля-порей ідеально зберігає соковитість м'яса всередині, а цукри в її складі під час тривалого тушкування карамелізуються та створюють баланс із кислинкою томатного соусу.

Купуйте товсті, масивні білі стебла порею з плавним переходом у зелену частину. Чим ширший стовбур цибулі, тим більшими будуть ваші майбутні "обгортки" і тим зручніше буде загортати начинку.

На відміну від звичайних голубців, в цьому рецепті додається саме сирий рис. Порей готується швидше за зимову капусту, і якщо взяти варену крупу, вона в процесі тушкування перетвориться на кашу.

Інгредієнти

2 великі цибулини-порей

400 г фаршу (яловичина, свинина або суміш)

4 столові ложки сирого рису

2 жмені зелені (петрушка, кінза, м'ята)

1 помідор середнього розміру

3 зубчики часнику, подрібнені

0,5 л томатного соку

Спеції:

сіль — за смаком

0,5 чайної ложки чорного перцю

чилі — за смаком

1 чайна ложка сумаку

0,5 чайної ложки коріандру

1 чайна ложка сушеного часнику

1 чайна ложка спецій для шаурми

Приготування

Порей розрізати вздовж, обережно розібрати на окремі листки і ошпарити окропом або збланшувати 1–2 хвилини. Фарш змішати з сирим рисом, дрібно посіченою зеленню, подрібненим помідором, часником та всіма спеціями. Ретельно перемішати. На кожен листок порею викласти ложку начинки і загорнути у вигляді конверта або рулету. Скласти голубці щільно в жаростійку форму або каструлю. Залити томатним соком так, щоб він покривав голубці майже повністю. Тушкувати в духовці при 200–220°C протягом 1 години під кришкою або фольгою.

Як і з чим подавати

Голубці з порею подавайте гарячими разом з томатним соусом, у якому вони тушкувалися. Добре доповнить страву також ложка сметани або натурального йогурту. Як гарнір підійде простий рис, лаваш або свіжий хліб.