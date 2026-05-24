Їх з’їдять разом із маринадом і попросять добавки: рецепт помідорів (відео)

Маринад не потрібно варити, а закуска буде готова вже через 12 годин

Мариновані помідори можна приготувати таким чином, що від тарілки з цією закускою буде неможливо відірватися. На відміну від класичних солінь, цей варіант не потребує ні закатки, ні тривалого очікування. Мариновані помідори готові вже через 12 годин після приготування.

Рецептом поділилися в Instagram-акаунті papin_dvizh. Помідори виходять такими, наче готувалися в аджиці, а маринад можна використовувати як соус до макаронів чи інших гарнірів.

Як маринувати помідори

Маринад для цих помідорів краще готувати у блендері, щоб отримати однорідну консистенцію. Завдяки цьому він рівномірно покриє кожен шар закуски.

Інгредієнти (на 3-літрову банку)

2 кг помідорів сорту "сливка"

2 гострі перці

2 великі солодкі перці

2 головки часнику

по 20 г кропу та петрушки

50 г солі

100 г цукру

100 г рослинної олії

100 мл оцту 9%

Приготування

Гострий і солодкий перці разом із часником подрібніть у блендері. Додайте дрібно посічені кріп і петрушку. Всипте сіль і цукор, влийте олію та оцет. Добре перемішайте. Помідори розріжте навпіл. На дно банки викладіть кілька ложок маринаду, зверху — шар помідорів. Продовжуйте чергувати шарами, поки банка не наповниться. Залийте зверху рештою маринаду. Закрийте банку кришкою, переверніть догори дном і поставте в холодильник на 12 годин.

Як і з чим подавати

Подавайте мариновані помідори до м'яса, котлет або шашлику. Вони добре поєднуються з картоплею у будь-якому вигляді, а також чудово доповнюють будь-який обід.