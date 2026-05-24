Як приготувати ніжні котлети з печінки без гіркоти і специфічного смаку

Навіть ті, хто терпіти не може печінку, попросять добавки

Печінка — корисний та багатий на залізо продукт. Але не всі її люблять через характерний присмак і те, що після смаження вона може виходити жорсткою або гіркуватою. Цю проблему вирішують печінкові котлети. Завдяки смаженій цибулі з морквою, сметані та правильній техніці смаження страва виходить м'якою і без неприємного присмаку.

Як приготувати такі котлети, розповіла блогерка valway_ka_ в Instagram.

Рецепт печінкових котлет

Для максимально ніжного смаку краще брати курячу печінку, тому що вона майже не має гіркоти і не потребує зачистки від жилок. Якщо берете яловичу, обирайте світлішу (молоду телятину) і обов'язково знімайте верхню плівку та вирізайте судини, інакше котлети будуть жорсткими.

Незалежно від виду печінки її варто замочити в молоці. Молочний казеїн зв'язує та нейтралізує сполуки, які відповідають за специфічний запах та гіркий присмак печінки. Завдяки цьому страва буде ніжною та смачною.

Інгредієнти

600 г печінки (яловичої або курячої)

1 яйце

1 столова ложка сметани або майонезу

2 цибулини

1 морква

1–2 зубчики часнику

2 столові ложки з верхом борошна

сіль і перець — за смаком

сода на кінчику ножа

олія для смаження

Приготування

Печінку ретельно промийте, видаліть усе зайве. Залийте її холодним молоком на 30–60 хвилин. Після цього молоко злийте, а печінку обов'язково обсушіть паперовими рушниками, щоб прибрати зайву вологу. Цибулю і моркву дрібно наріжте і обсмажте на олії до м'якості та легкого рум'янцю. Залиште охолонути. Печінку дрібно наріжте ножем або подрібніть у блендері до консистенції дрібних шматочків. Змішайте печінку з яйцем, сметаною, подрібненим часником, смаженою цибулею та морквою. Додайте борошно, сіль, перець і соду. Ретельно перемішайте. Викладайте печінкову масу ложкою на розігріту сковорідку з олією. Смажте під кришкою на середньому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки.

Як і з чим подавати

Печінкові котлети смачно їсти гарячими. Як гарнір до них підійде картопляне пюре, гречана каша або тушковані овочі. Печінкові котлети також добре поєднуються з маринованими або свіжими огірками.