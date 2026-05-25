Неймовірно ніжна вершкова картопля з беконом: простий рецепт для всієї родини (відео)

Картопля — універсальний овоч, який у різних кухнях світу варять, смажать, тушкують і запікають, зокрема з м’ясом чи куркою в горщиках для більш насиченого смаку. Особливо вдало картопля поєднується з вершковими соусами, сиром і підсмаженим беконом, адже такі інгредієнти роблять страву ніжною та ароматною. Сьогодні пропонуємо приготувати вершкову картоплю на пательні — ситну домашню страву з апетитною кремовою текстурою та легкою копченою ноткою. Для найкращого результату варто обирати молоду картоплю невеликого розміру, якісний бекон із помірною кількістю жиру та вершки жирністю не менше 20%, щоб соус не вийшов надто рідким. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kelman_marina".

Як приготувати вершкову картоплю з беконом

Інгредієнти:

картопля молода відварена – 700 г;

бекон – 120 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

вершки 20% – 100 мл;

плавлений сир пластинами – 3–4 шт.;

сіль – за смаком;

чорний мелений перець – за смаком;

сушений часник – 1 ч. л.;

зелена цибуля – для подачі;

Спосіб приготування:

Нарізати бекон невеликими шматочками та обсмажити на сухій пательні до рум’яної скоринки. Частину жиру за бажанням злити, щоб страва не була надто важкою. Додати дрібно нарізану цибулю та обсмажити до м’якості й легкого золотистого кольору. Не пересмажувати цибулю, щоб вона не дала гіркоти. Нарізати відварену картоплю великими шматочками та викласти до бекону. Акуратно перемішати, щоб шматочки зберегли форму. Влити вершки, додати сіль, перець і сушений часник. Довести суміш до легкого кипіння та тушкувати 3–5 хвилин на невеликому вогні. Додати плавлений сир і добре перемішати до повного розплавлення. Якщо соус виходить надто густим, додати кілька ложок гарячої води або молока. Посипати готову страву зеленою цибулею та залишити під кришкою на 2–3 хвилини перед подачею. За бажанням плавлений сир можна замінити твердим сиром із вершковим смаком або додати обсмажені гриби для більш насиченого аромату.

Як і з чим подавати

Вершкову картоплю найкраще подавати гарячою одразу після приготування, поки сирний соус залишається ніжним і тягучим. Страву можна прикрасити свіжою зеленню, зеленою цибулею або дрібкою копченої паприки для яскравішого смаку. Така картопля добре поєднується зі свіжими овочами, легкими салатами, маринованими огірками або запеченим м’ясом. Також її можна подавати як самостійну ситну вечерю з хрустким домашнім хлібом.

Ця страва вдало поєднує прості інгредієнти та насичений домашній смак. Завдяки вершкам і сиру картопля виходить особливо ніжною, а бекон додає апетитного аромату та легкої пікантності. Головне — не перетримувати картоплю на вогні після додавання соусу, щоб вона залишилася цілою та мала приємну текстуру.