Не беріть грудку: шеф-кухар Ярославський розкрив головний секрет соковитих курячих котлет
В приготуванні котлет важливі декілька нюансів
Курячі котлети — класика домашньої кухні. Втім, часто вони виходять сухими, прісними або розпадаються на сковорідці. Щоб котлети вийшли дійсно соковитими та ароматними, важлива кожна деталь.
Перевіреним рецептом курячих котлет поділився шеф-кухар Володимир Ярославський в Instagram. Він готує котлети виключно з філе стегна, а ще не додає у фарш яйця.
Як готувати курячі котлети — покроковий рецепт
Для соковитих котлет краще брати філе стегна, а не грудку. Хліб обов'язково має бути вчорашнім і без скоринки — свіжий дасть зайву вологу, а сухарі погіршать смак. Цибулю перед додаванням у фарш варто підсмажити, бо сира надасть неприємний присмак. І насамкінець: готовий фарш треба добре відбити. Саме завдяки відбиванню котлети вийдуть щільними і не розпадуться на сковороді.
Інгредієнти
- 800 г філе курячого стегна
- 175 г смаженої цибулі (приблизно 270 г сирої)
- 90 г м'якушу вчорашнього білого хліба
- 60 г молока
- 12 г солі
- чорний перець — за смаком
- олія для смаження
- борошно або панірувальні сухарі для паніровки
Приготування
- Очищену цибулю наріжте довільно і підсмажте на невеликому вогні в олії до рум'янцю. Вимкніть вогонь і залиште охолонути.
- М'якуш хліба наріжте і залийте молоком. Залиште на кілька хвилин, потім змішайте з остиглою цибулею.
- Філе стегна двічі пропустіть через м'ясорубку із середньою решіткою. Можна подрібнювати разом із хлібом і цибулею почергово.
- Фарш посоліть, поперчіть, ретельно перемішайте та добре відбийте об миску.
- Накрийте фарш і поставте в холодильник на 1–2 години.
- Сформуйте котлети, запанируйте в борошні або сухарях.
- Обсмажте на олії до рум'яного кольору з обох боків, після чого доведіть до готовності в духовці при 180°C протягом 5–7 хвилин або на меншому вогні під кришкою.