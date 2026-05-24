Не беріть грудку: шеф-кухар Ярославський розкрив головний секрет соковитих курячих котлет

В приготуванні котлет важливі декілька нюансів

Курячі котлети — класика домашньої кухні. Втім, часто вони виходять сухими, прісними або розпадаються на сковорідці. Щоб котлети вийшли дійсно соковитими та ароматними, важлива кожна деталь.

Перевіреним рецептом курячих котлет поділився шеф-кухар Володимир Ярославський в Instagram. Він готує котлети виключно з філе стегна, а ще не додає у фарш яйця.

Як готувати курячі котлети — покроковий рецепт

Для соковитих котлет краще брати філе стегна, а не грудку. Хліб обов'язково має бути вчорашнім і без скоринки — свіжий дасть зайву вологу, а сухарі погіршать смак. Цибулю перед додаванням у фарш варто підсмажити, бо сира надасть неприємний присмак. І насамкінець: готовий фарш треба добре відбити. Саме завдяки відбиванню котлети вийдуть щільними і не розпадуться на сковороді.

Інгредієнти

800 г філе курячого стегна

175 г смаженої цибулі (приблизно 270 г сирої)

90 г м'якушу вчорашнього білого хліба

60 г молока

12 г солі

чорний перець — за смаком

олія для смаження

борошно або панірувальні сухарі для паніровки

Приготування