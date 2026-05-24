Рус

Не беріть грудку: шеф-кухар Ярославський розкрив головний секрет соковитих курячих котлет

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Курячі котлети
Курячі котлети. Фото Колаж "Телеграфу"

В приготуванні котлет важливі декілька нюансів

Курячі котлети — класика домашньої кухні. Втім, часто вони виходять сухими, прісними або розпадаються на сковорідці. Щоб котлети вийшли дійсно соковитими та ароматними, важлива кожна деталь.

Перевіреним рецептом курячих котлет поділився шеф-кухар Володимир Ярославський в Instagram. Він готує котлети виключно з філе стегна, а ще не додає у фарш яйця.

Як готувати курячі котлети — покроковий рецепт

Для соковитих котлет краще брати філе стегна, а не грудку. Хліб обов'язково має бути вчорашнім і без скоринки — свіжий дасть зайву вологу, а сухарі погіршать смак. Цибулю перед додаванням у фарш варто підсмажити, бо сира надасть неприємний присмак. І насамкінець: готовий фарш треба добре відбити. Саме завдяки відбиванню котлети вийдуть щільними і не розпадуться на сковороді.

Інгредієнти

  • 800 г філе курячого стегна
  • 175 г смаженої цибулі (приблизно 270 г сирої)
  • 90 г м'якушу вчорашнього білого хліба
  • 60 г молока
  • 12 г солі
  • чорний перець — за смаком
  • олія для смаження
  • борошно або панірувальні сухарі для паніровки

Приготування

  1. Очищену цибулю наріжте довільно і підсмажте на невеликому вогні в олії до рум'янцю. Вимкніть вогонь і залиште охолонути.
  2. М'якуш хліба наріжте і залийте молоком. Залиште на кілька хвилин, потім змішайте з остиглою цибулею.
  3. Філе стегна двічі пропустіть через м'ясорубку із середньою решіткою. Можна подрібнювати разом із хлібом і цибулею почергово.
  4. Фарш посоліть, поперчіть, ретельно перемішайте та добре відбийте об миску.
  5. Накрийте фарш і поставте в холодильник на 1–2 години.
  6. Сформуйте котлети, запанируйте в борошні або сухарях.
  7. Обсмажте на олії до рум'яного кольору з обох боків, після чого доведіть до готовності в духовці при 180°C протягом 5–7 хвилин або на меншому вогні під кришкою.
Теги:
#Рецепти #Курятина #Котлети