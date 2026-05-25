Закуска "Вогник" із баклажанів: рецепт, який захочеться повторювати щосезону (відео)

Баклажан — один із найпопулярніших сезонних овочів, який цінують за м’яку текстуру та здатність добре вбирати аромати спецій, соусів і маринадів.

Його смажать, запікають, тушкують і маринують, а особливо вдало баклажани поєднуються з кисло-солодкими та гоструватими заправками. Закуска "Вогник" вважається однією з найулюбленіших домашніх консервацій, адже поєднує пікантність перцю, аромат часнику та насичений смак обсмажених овочів. Сьогодні пропонуємо приготувати вдосконалений варіант цієї страви з порадами, які допоможуть уникнути зайвої гіркоти баклажанів, зробити заливку більш збалансованою та зберегти апетитну текстуру овочів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_anna_zelenska".

Як приготувати баклажани "Вогник"

Інгредієнти:

баклажани – 4 кг;

солодкий червоний перець – 1 кг;

часник – 2 великі голівки;

гострий перець – 1–2 шт. за бажанням;

цукор – 100 г;

сіль – 1,5 ст. л.;

оцет 9% – 100 мл;

олія для обсмажування – приблизно 300 мл;

олія в заливку – 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

Нарізати баклажани кружальцями товщиною приблизно 1 см, посипати невеликою кількістю солі та залишити на 20–30 хвилин, щоб прибрати можливу гіркоту. Після цього промокнути овочі паперовим рушником. Обсмажити баклажани на добре розігрітій олії до золотистого кольору з обох боків. Не накривати пательню кришкою, щоб овочі не стали надто м’якими та водянистими. Подрібнити солодкий перець, гострий перець і часник за допомогою м’ясорубки або блендера. Для більш насиченого смаку варто обирати стиглий червоний перець із товстими стінками. Перелити овочеву суміш у каструлю, додати сіль, цукор, оцет і олію. Довести заливку до кипіння та варити 10 хвилин на помірному вогні, періодично помішуючи. Стерилізувати банки та кришки зручним способом. Викладати баклажани шарами, поливаючи кожен шар гарячою овочевою заливкою. Накрити банки кришками та стерилізувати 20 хвилин для банок 0,5 л або 30 хвилин для банок 1 л від моменту закипання води. Після цього герметично закрити банки, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження. За бажанням частину солодкого перцю можна замінити помідорами, щоб смак став м’якшим і соковитішим. Також баклажани можна не обсмажувати, а запекти в духовці — страва вийде менш жирною.

Як і з чим подавати

Закуску "Вогник" найкраще подавати охолодженою як самостійну пікантну страву або доповнення до картоплі, м’ясних страв чи каш. Для подачі баклажани можна посипати свіжою зеленню, кільцями зеленої цибулі або додати кілька крапель ароматної олії. Закуска добре поєднується зі смаженим м’ясом, шашликом, запеченою картоплею та свіжим домашнім хлібом. Для більш виразного смаку перед подачею страву варто залишити в холодильнику щонайменше на добу.

Така домашня консервація чудово зберігає смак літа та стане яскравим доповненням до щоденного чи святкового столу. Завдяки вдалому поєднанню солодких, гострих і кислуватих нот закуска виходить насиченою, ароматною та апетитною. Головне — використовувати якісні стиглі овочі та не перетримувати баклажани під час обсмажування, щоб вони залишилися пружними й соковитими.