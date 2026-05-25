Кабачки по-новому: хрумка основа, ніжний соус і розплавлений сир зверху
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Бюджетна та дуже смачна страва
Кабачки готуються швидко й добре поєднуються з різними інгредієнтами. Їх смажать, запікають або тушкують. Одним із особливо вдалих варіантів є поєднання скибочок кабачка у клярі з ароматним часниково-кропним соусом, свіжими помідорами та запеченим сиром зверху.
Рецептом поділилася авторка кулінарного блогу foodblog_kristi в Instagram. Страва виглядає як ресторанна закуска, але готується дуже просто.
Як приготувати кабачки смачно
Перед обсмажуванням добре посоліть нарізані кабачки і дайте їм постояти 5–10 хвилин. Вони пустять сік, після чого промокніть їх паперовим рушником. Завдяки цьому кляр буде триматися краще і кабачки вийдуть хрусткішими.
Інгредієнти
- кабачки — 2 шт.
- яйця — 2 шт.
- борошно — для панірування
- помідори — 300 г
- твердий сир — 70 г
- майонез — 70 г
- кріп — за смаком
- часник — 4 зубчики
- сіль, перець — за смаком
- олія — для смаження
Приготування
- Кабачки наріжте кружальцями завтовшки приблизно 1 см. Посоліть, поперчіть і перемішайте. Дайте постояти кілька хвилин, потім промокніть паперовим рушником.
- Яйця збийте виделкою або вінчиком до однорідності.
- Кожен шматочок кабачка обваляйте у борошні, потім вмочіть у збите яйце.
- Смажте на розігрітій олії з обох боків на невеликому вогні до золотистої скоринки. Готові кабачки викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
- Змішайте майонез із пропущеним через прес часником і дрібно нарізаним кропом. Цим соусом змастіть кожен кружечок кабачка.
- Зверху викладіть скибочку помідора і присипте натертим на великій тертці сиром.
- Запікайте в духовці, розігрітій до 180 °C, 10–15 хвилин, поки сир не розплавиться і не підрум'яниться.
Запечені кабачки гарно виглядають на великій тарілці і можуть бути як самостійною закускою, так і гарніром до м'ясних страв. Якщо хочете зробити страву трохи поживнішою, то подавайте її разом із запеченою куркою або яйцями пашот.