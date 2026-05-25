Кабачки по-новому: хрумка основа, ніжний соус і розплавлений сир зверху

Бюджетна та дуже смачна страва

Кабачки готуються швидко й добре поєднуються з різними інгредієнтами. Їх смажать, запікають або тушкують. Одним із особливо вдалих варіантів є поєднання скибочок кабачка у клярі з ароматним часниково-кропним соусом, свіжими помідорами та запеченим сиром зверху.

Рецептом поділилася авторка кулінарного блогу foodblog_kristi в Instagram. Страва виглядає як ресторанна закуска, але готується дуже просто.

Як приготувати кабачки смачно

Перед обсмажуванням добре посоліть нарізані кабачки і дайте їм постояти 5–10 хвилин. Вони пустять сік, після чого промокніть їх паперовим рушником. Завдяки цьому кляр буде триматися краще і кабачки вийдуть хрусткішими.

Інгредієнти

кабачки — 2 шт.

яйця — 2 шт.

борошно — для панірування

помідори — 300 г

твердий сир — 70 г

майонез — 70 г

кріп — за смаком

часник — 4 зубчики

сіль, перець — за смаком

олія — для смаження

Запечені кабачки з соусом та помідором. Фото: скріншот Instagram/foodblog_kristi

Приготування

Кабачки наріжте кружальцями завтовшки приблизно 1 см. Посоліть, поперчіть і перемішайте. Дайте постояти кілька хвилин, потім промокніть паперовим рушником. Яйця збийте виделкою або вінчиком до однорідності. Кожен шматочок кабачка обваляйте у борошні, потім вмочіть у збите яйце. Смажте на розігрітій олії з обох боків на невеликому вогні до золотистої скоринки. Готові кабачки викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Змішайте майонез із пропущеним через прес часником і дрібно нарізаним кропом. Цим соусом змастіть кожен кружечок кабачка. Зверху викладіть скибочку помідора і присипте натертим на великій тертці сиром. Запікайте в духовці, розігрітій до 180 °C, 10–15 хвилин, поки сир не розплавиться і не підрум'яниться.

Запечені кабачки гарно виглядають на великій тарілці і можуть бути як самостійною закускою, так і гарніром до м'ясних страв. Якщо хочете зробити страву трохи поживнішою, то подавайте її разом із запеченою куркою або яйцями пашот.