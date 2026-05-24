Пухкі оладки з шоколадом, що не опадають: перевірений секрет (відео)
Оладки — це невеликі смажені вироби з тіста, які готуються на основі кефіру, молока або дріжджового тіста, і можуть бути як класичними, так і з додаванням фруктів, шоколаду чи інших начинок.
Найпопулярніший варіант — класичні пишні оладки на кефірі, які мають м’яку текстуру та легку кислинку. У цьому рецепті пропонуються шоколадні оладки, які поєднують ніжне тісто та розплавлений шоколад усередині. Важливо обирати якісний кефір кімнатної температури та не перевантажувати тісто борошном, щоб зберегти повітряну структуру; шоколад краще брати з високим вмістом какао, щоб він не розтікався надто швидко.
Можливі варіації включають заміну шоколаду на ягоди, банан або карамель, а кефір — на кисле молоко чи питний йогурт. Частою помилкою є надмірне перемішування тіста після додавання соди, через що оладки втрачають пишність. Також важливо не перегрівати сковорідку, щоб вироби встигли пропектися всередині, не підгорівши зовні. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".
Як приготувати оладки з шоколадом
Інгредієнти:
- яйце — 1 шт;
- цукор — 1 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка;
- кефір — 350 мл;
- борошно — 300 г;
- сода — 1 ч. л.;
- шоколад — 1 плитка;
- олія — для смаження;
Спосіб приготування:
- Змішати яйце з цукром, ванільним цукром і сіллю до однорідної маси.
- Додати кефір кімнатної температури та ретельно перемішати.
- Всипати борошно і замісити густе тісто без грудочок.
- Додати соду, швидко перемішати та залишити тісто на 15 хвилин без повторного перемішування.
- Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії.
- Викласти тісто ложкою, у центр кожної оладки додати шматочок шоколаду та зверху закрити тістом.
- Смажити на середньому вогні під кришкою до золотистої скоринки з обох боків.
- Готові оладки найкраще подавати одразу після приготування, щоб зберегти їхню пишність і розплавлену шоколадну серединку.
Як і з чим подавати
Оладки найкраще подавати теплими, коли шоколад усередині залишається м’яким і тягучим. Для подачі можна використати мед, сметану, йогурт або ягідні соуси, які підкреслюють солодкий смак і додають свіжості. Страву можна прикрасити цукровою пудрою, свіжими ягодами або листочками м’яти. Добре поєднуються з кавою, какао або легким сніданковим фруктовим салатом.