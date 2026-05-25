Хрусткі кабачки під сирною шапочкою: рецепт, який просять повторити (відео)

Кабачок — це ніжний сезонний овоч, який широко використовують у домашній кухні для приготування оладок, рагу та смажених закусок, зокрема популярних кабачків із сиром та соусами. Його м’яка структура добре вбирає смаки, однак під час смаження важливо контролювати вологість, щоб страва не втратила форму та не стала "водянистою". Сьогодні пропонуємо смажені кабачки з ніжною часниково-сирною шапкою та помідорами — просту, але дуже соковиту закуску, яка поєднує хрустку скоринку та кремову текстуру. Для найкращого результату варто обирати молоді кабачки з тонкою шкіркою, щільні помідори без зайвої соку та сир, який добре плавиться і дає тягучу, апетитну скоринку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".

Як приготувати кабачки з часником та сиром

Інгредієнти:

кабачки – 2 шт.;

яйця – 2 шт.;

борошно – 3–5 ст. л.;

помідор – 300 г;

сир твердий – 70 г;

майонез – 70 г;

кріп – 1 невеликий пучок;

часник – 4 зубчики;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – за смаком;

олія – для смаження;

Спосіб приготування:

Нарізати кабачки кружальцями, посолити, поперчити та залишити на 10 хвилин, щоб вони пустили сік, після чого злегка обсушити. Обваляти кожен шматочок кабачка в борошні, потім занурити у збите яйце та викласти на розігріту сковороду з олією. Смажити кабачки з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки, після чого викласти на паперовий рушник для видалення зайвого жиру. Змішати майонез, подрібнений часник і дрібно нарізаний кріп до однорідного ароматного соусу. Змастити кожен смажений кабачок соусом, зверху викласти кружальця помідора та посипати натертим сиром. Подавати одразу після приготування або дати постояти 10–15 хвилин, щоб сир злегка розм’як і поєднався з соусом. За бажанням майонез можна замінити на сметану або грецький йогурт, а частину борошна — на кукурудзяне для більш хрусткої скоринки.

Як і з чим подавати

Смажені кабачки найкраще подавати гарячими, коли скоринка ще хрустка, а сир трохи підтанув і створює ніжну текстуру. Страву можна прикрасити свіжим кропом, зеленою цибулею або дрібкою чорного перцю для більш виразного смаку. Вони чудово поєднуються зі свіжими овочами, легкими салатами, картопляним пюре або як закуска до м’ясних страв. Також добре смакують із часниковим або сметанно-йогуртовим соусом.

Ця страва поєднує прості інгредієнти та яскравий домашній смак. Завдяки правильному обсмаженню кабачки залишаються ніжними всередині та з легкою хрусткою скоринкою зовні. Головне — не пересмажити овочі та дотримати баланс соусу, щоб закуска вийшла соковитою й ароматною.