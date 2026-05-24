Рол з тунцем та авокадо: швидкий перекус із ресторанним смаком (відео)

Тунець — це морська риба з щільним м’ясом і виразним, але делікатним смаком, яка чудово підходить для швидких і поживних страв.

З нього можна приготувати ніжну намазку, салати, сендвічі або легкі роли, де він поєднується з кремовими та свіжими інгредієнтами. Особливо вдало тунець розкривається у поєднанні з авокадо, яке додає текстурної м’якості та корисних жирів. А сьогодні пропонується варіант швидкого ролу в лаваші з кремовою начинкою з тунця та овочів.

Якість тунця має ключове значення: варто обирати консерви у власному соку з щільними шматочками, без зайвої рідини та різкого запаху. Авокадо краще використовувати стигле, але пружне — перезрілий плід зробить начинку надто рідкою. Щоб смак був збалансованим, важливо не перевантажувати намазку майонезними або кислими компонентами, а овочі ретельно обсушувати. Для варіацій можна додати каперси, маринований огірок або замінити крем-сир на грецький йогурт для більш легкої текстури. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "lilya.m.a_".

Як приготувати рол з тунцем та авокадо

Інгредієнти:

тунець у власному соку — 100 г;

огірок — 1/2 шт;

червона цибуля — 1/2 шт;

зелена цибуля — 1 пучок;

консервована кукурудза — 2 ст. л.;

крем-сир — 2 ст. л.;

діжонська гірчиця — 1 ч. л.;

авокадо — 1 шт;

лимонний сік — за смаком;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

великий круглий лаваш — 2 шт;

Спосіб приготування:

Злити рідину з тунця та розім’яти його виделкою до ніжної, але текстурної консистенції. Дрібно нарізати огірок, червону цибулю та зелену цибулю. Додати до тунця овочі, кукурудзу, крем-сир, діжонську гірчицю та лимонний сік. Приправити сіллю та перцем і ретельно перемішати до однорідної кремової маси. Нарізати авокадо тонкими скибками. Викласти начинку на лаваш, додати авокадо та щільно згорнути рол. Підсушити на сухій сковорідці до утворення хрусткої скоринки з обох боків. Рол найкраще смакує одразу після приготування, коли зберігається контраст між хрустким лавашем і ніжною кремовою начинкою.

Як і з чим подавати

Рол подається одразу після обсмаження, коли лаваш стає хрустким, а начинка залишається ніжною та кремовою. Його можна розрізати навпіл по діагоналі та подати на тарілці із зеленню, часточками лимона або легким йогуртовим соусом. Добре поєднується зі свіжими салатами, овочевими боулами або легкими супами-пюре. Для більш виразної подачі можна додати кунжут, мікрогрін або кілька крапель оливкової олії.