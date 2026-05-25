Заварний крем без грудочок: рецепт ідеальної основи для тортів і тістечок

Прості правила приготування заварного крему, які варто знати кожному

Заварний крем — одна з універсальних основ у приготуванні кондитерських страв. Ним наповнюють тістечка, змащують бісквіт, прошаровують торти. У приготуванні заварного крему є своя технологія. Якщо її не дотримуватись, у кремі з’являються грудочки, від яких дуже важко позбутися і які псують усе враження від страви.

Розповідаємо, як приготувати ідеальний заварний крем без грудочок.

Як приготувати заварний крем

Всі інгредієнти для крему мають бути кімнатної температури. Це найголовніше правило, зазначає кулінарний портал Moje Gotowanie. Якщо масло або яйця холодні, крем може розшаруватися або не з'єднатися належним чином. Дістаньте їх з холодильника принаймні за годину до початку.

Щоб грудочок у кремі не було, обов’язково просіюйте борошно та крохмаль перед додаванням до інших продуктів.

Поки гаряча основа крему охолоджується, накрийте її харчовою плівкою впритул до поверхні, щоб не утворювалася скоринка.

Якщо попри все грудочки все ж з'явились, спробуйте протерти крем через сито. Це єдиний надійний спосіб виправити ситуацію.

Інгредієнти

молоко — 750 мл

цукор — 0,5 склянки

яєчні жовтки — 2 шт.

пшеничне борошно — 2 ст. л.

картопляний крохмаль — 2 ст. л.

ванільний цукор — 1 пакетик

вершкове масло (м'яке) — 250 г

Приготування

Налийте половину молока в каструлю, додайте цукор і поставте на середній вогонь. У молоко, що залишилося, додайте жовтки і добре розмішайте. Потім всипте просіяне борошно, крохмаль і ванільний цукор. Перемішуйте до повної однорідності. Коли молоко з цукром закипить, тонкою цівкою влийте в нього холодну молочно-яєчну суміш, одночасно енергійно помішуючи вінчиком або лопаткою. Продовжуйте мішати, доки крем не загусне. Перелийте гарячий крем у миску і накрийте поверхню харчовою плівкою впритул. Зробіть це так, щоб між плівкою і кремом не було повітря. Залиште охолоджуватися до кімнатної температури. Коли крем повністю охолоне, перекладіть його в чашу міксера, додайте м'яке вершкове масло і збивайте на великій швидкості до пишної, однорідної маси.

Заварний крем найкраще використовувати одразу після приготування або зберігати в холодильнику не більше двох діб у герметичному посуді.

Такий крем підходить для наповнення заварних тістечок і хрустких трубочок, прошарування бісквітів і рулетів з безе. Також до нього можна додати кілька ложок какао, розтопленого шоколаду або міцної кави, щоб отримати новий смак для десертів.