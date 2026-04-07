Смачніше, ніж "Шарлотка": рецепт фантастичного яблучного пирога за копійки (відео)

Проста та смачна випічка

Безумовно, найпопулярнішим яблучним пирогом є "Шарлотка". Але деякі рецепти пирогів з яблуками можуть бути ще смачнішими — як от "невидимий" пиріг з кондитерською крихтою.

Готується ця випічка дуже просто, у ній мало тіста та багато начинки, а смачна настільки, що за вуха не відтягнути. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати "невидимий" яблучний пиріг

Для крамбла:

цукор — 80 г;

масло вершкове — 50 г;

борошно — 100 г;

Для пирога:

яблука — 5 шт. ( краще брати різних сортів)

родзинки чи журавлина — 50 г (за бажанням);

горіхи — 50 г (за бажанням);

лайм чи лимон — 0,5 шт.;

молоко — 200 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 150 г;

ванільний цукор;

борошно — 70 г;

розпушувач — 5 г;

кориця за бажанням;

Спосіб приготування:

1.Для приготування крамбла холодне масло розрізати ножем на квадратики.

2.Додати до нього цукор та борошно, розтерти руками.

3.Яблука почистити, видалити серцевину, нарізати слайсами.

4.Додати горішки та сухофрукти за бажанням, цедру та сік лимону.

5.Яйця збити з цукром та ванільним цукром.

6.Влити молоко, перемішати.

7.Додати борошно та розпушувач, перемішати до однорідності.

8.Залити яблука тістом, перемішати.

9.Форму вистелити пергаментом, дно присипати половиною крамбла.

10.Зверху викласти яблука в тісті.

11.Поверх яблук насипати іншу частину крамбла.

12.Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько півтори години.

13.Дочекатися поки пиріг охолоне та можна куштувати.