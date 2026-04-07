Вкуснее, чем "Шарлотка": рецепт фантастического яблочного пирога за копейки (видео)

Простая и вкусная выпечка

Безусловно, самым популярным яблочным пирогом является "Шарлотка". Но некоторые рецепты пирогов с яблоками могут быть еще вкуснее — как, например, "невидимый" пирог с кондитерской крошкой.

Готовится эта выпечка очень просто, в ней мало теста и начинки, а вкусная настолько, что за уши не оттянуть. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить "невидимый" яблочный пирог

Для крамбла:

сахар — 80 г;

масло сливочное — 50 г;

мука — 100 г;

Для пирога:

яблоки – 5 шт. (лучше брать разных сортов)

изюм или клюква — 50 г (по желанию);

орехи – 50 г (по желанию);

лайм или лимон – 0,5 шт.;

молоко – 200 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 150 г;

ванильный сахар;

мука — 70 г;

разрыхлитель — 5 г;

корица по желанию;

Способ приготовления:

1.Для приготовления крамбла холодное масло разрезать ножом на квадратики.

2.Добавить к нему сахар и муку, растереть руками.

3.Яблоки почистить, удалить сердцевину, порезать слайсами.

4.Добавить орешки и сухофрукты по желанию, цедру и сок лимона.

5.Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром.

6.Влить молоко, перемешать.

7.Добавить муку и разрыхлитель, перемешать до однородности.

8.Залить яблоки тестом, перемешать.

9.Форму выстелить пергаментом, дно присыпать половиной крамбла.

10.Сверху выложить яблоки в тесте.

11.Поверх яблок насыпать другую часть крамбла.

12. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около полутора часов.

13. Дождаться пока пирог остынет и можно пробовать.