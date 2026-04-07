Вкуснее, чем "Шарлотка": рецепт фантастического яблочного пирога за копейки (видео)
Простая и вкусная выпечка
Безусловно, самым популярным яблочным пирогом является "Шарлотка". Но некоторые рецепты пирогов с яблоками могут быть еще вкуснее — как, например, "невидимый" пирог с кондитерской крошкой.
Готовится эта выпечка очень просто, в ней мало теста и начинки, а вкусная настолько, что за уши не оттянуть. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".
Как приготовить "невидимый" яблочный пирог
Для крамбла:
- сахар — 80 г;
- масло сливочное — 50 г;
- мука — 100 г;
Для пирога:
- яблоки – 5 шт. (лучше брать разных сортов)
- изюм или клюква — 50 г (по желанию);
- орехи – 50 г (по желанию);
- лайм или лимон – 0,5 шт.;
- молоко – 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар;
- мука — 70 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- корица по желанию;
Способ приготовления:
1.Для приготовления крамбла холодное масло разрезать ножом на квадратики.
2.Добавить к нему сахар и муку, растереть руками.
3.Яблоки почистить, удалить сердцевину, порезать слайсами.
4.Добавить орешки и сухофрукты по желанию, цедру и сок лимона.
5.Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром.
6.Влить молоко, перемешать.
7.Добавить муку и разрыхлитель, перемешать до однородности.
8.Залить яблоки тестом, перемешать.
9.Форму выстелить пергаментом, дно присыпать половиной крамбла.
10.Сверху выложить яблоки в тесте.
11.Поверх яблок насыпать другую часть крамбла.
12. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около полутора часов.
13. Дождаться пока пирог остынет и можно пробовать.