Гідна конкуренція "Олів'є": цей салат виходить ще смачнішим (фото)
Ситна та смачна страва
Ситні та поживні салати завжди користуються популярністю. Зокрема, фантастичний овочевий салат можна приготувати навіть без додавання м'яса, приготувавши особливу заправку.
Також цікавим варіантом закуски є салат, що віддалено нагадує "Олів'є" та виходить ще смачнішим. Йдеться про страву з курячого м'яса, сиру та винограду, рецептом якої з нами поділилися на Instagram-сторінці "zefirka_recipes".
Як приготувати салат з курячим м'ясом та виноградом
Інгредієнти:
- куряча грудка (відварена або копчена) – 1 шт.;
- твердий сир – 180 г;
- яйця варені – 2-3 шт.;
- виноград без кісточок – 250 г;
- часник – 1 зуб.;
- майонез – 3 ст. л.;
- сіль, перець за смаком;
Спосіб приготування:
1.Курячу грудку відварити, нарізати кубиками.
2.Сир нарізати кубиками.
3.Яйця відварити, нарізати кубиками.
4.Виноград розрізати навпіл.
5.Часник видавити через прес.
6.З'єднати всі інгредієнти, посолити, поперчити, заправити майонезом, перемішати.