Гідна конкуренція "Олів'є": цей салат виходить ще смачнішим (фото)

Ситні та поживні салати завжди користуються популярністю. Зокрема, фантастичний овочевий салат можна приготувати навіть без додавання м'яса, приготувавши особливу заправку.

Також цікавим варіантом закуски є салат, що віддалено нагадує "Олів'є" та виходить ще смачнішим. Йдеться про страву з курячого м'яса, сиру та винограду, рецептом якої з нами поділилися на Instagram-сторінці "zefirka_recipes".

Як приготувати салат з курячим м'ясом та виноградом

Інгредієнти:

куряча грудка (відварена або копчена) – 1 шт.;

твердий сир – 180 г;

яйця варені – 2-3 шт.;

виноград без кісточок – 250 г;

часник – 1 зуб.;

майонез – 3 ст. л.;

сіль, перець за смаком;

Спосіб приготування:

1.Курячу грудку відварити, нарізати кубиками.

2.Сир нарізати кубиками.

3.Яйця відварити, нарізати кубиками.

4.Виноград розрізати навпіл.

5.Часник видавити через прес.

6.З'єднати всі інгредієнти, посолити, поперчити, заправити майонезом, перемішати.