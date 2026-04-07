Достойная конкуренция "Оливье": этот салат получается еще вкуснее (фото)

Сытное и вкусное блюдо

Сытные и питательные салаты всегда пользуются популярностью. В частности, фантастический овощной салат можно приготовить даже без добавления мяса, приготовив особую заправку.

Также интересным вариантом закуски является салат, который отдаленно напоминает "Оливье" и получается вкуснее. Речь идет о блюде из куриного мяса, сыра и винограда, рецептом которого с нами поделились на Instagram-странице "zefirka_recipes".

Как приготовить салат с куриным мясом и виноградом

Ингредиенты:

куриная грудка (отварная или копченая) – 1 шт.;

твердый сыр – 180 г;

яйца вареные – 2-3 шт.;

виноград без косточек – 250 г;

чеснок – 1 зуб.;

майонез – 3 ст. л.;

соль, перец по вкусу;

Способ приготовления:

1.Куриную грудку отварить, нарезать кубиками.

2. Сыр порезать кубиками.

3.Яйца отварить, порезать кубиками.

4.Виноград разрезать пополам.

5.Чеснок выдавить через пресс.

6.Соединить все ингредиенты, посолить, поперчить, заправить майонезом, перемешать.