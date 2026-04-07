Достойная конкуренция "Оливье": этот салат получается еще вкуснее (фото)
Сытное и вкусное блюдо
Сытные и питательные салаты всегда пользуются популярностью. В частности, фантастический овощной салат можно приготовить даже без добавления мяса, приготовив особую заправку.
Также интересным вариантом закуски является салат, который отдаленно напоминает "Оливье" и получается вкуснее. Речь идет о блюде из куриного мяса, сыра и винограда, рецептом которого с нами поделились на Instagram-странице "zefirka_recipes".
Как приготовить салат с куриным мясом и виноградом
Ингредиенты:
- куриная грудка (отварная или копченая) – 1 шт.;
- твердый сыр – 180 г;
- яйца вареные – 2-3 шт.;
- виноград без косточек – 250 г;
- чеснок – 1 зуб.;
- майонез – 3 ст. л.;
- соль, перец по вкусу;
Способ приготовления:
1.Куриную грудку отварить, нарезать кубиками.
2. Сыр порезать кубиками.
3.Яйца отварить, порезать кубиками.
4.Виноград разрезать пополам.
5.Чеснок выдавить через пресс.
6.Соединить все ингредиенты, посолить, поперчить, заправить майонезом, перемешать.