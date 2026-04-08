Чоловік проситиме готувати знову й знову: рецепт копійчаної страви без м'яса (відео)

Ці драники сподобаються близьким

Картоплю називають другим хлібом і недарма: вона ситна, дешева, з неї можна приготувати велику кількість страв. Цей коренеплід запікають, відварюють та роблять пюре, смажать або тушкують.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом ситної та смачної страви, на приготування якої ви не витратите багато часу, але близькі її неодмінно зацінять. Опублікували рецепт на YouTube-каналі "Магія смаку".

Як приготувати деруни під сирною шапочкою

Інгредієнти:

цибуля — 1 шт.

картопля — 5-6 шт.

сіль і перець за смаком;

сире яйце — 1 шт.;

борошно — 3 ст. л.;

варені вкруту яйця — 2 шт.;

сир — 100 г;

часник — 2 зуб.;

майонез — 3 ст. л.;

олія;

Спосіб приготування:

1.Цибулю дрібно нарізати.

2.Картоплю почистити, натерти на великій тертці.

3.Посолити, поперчити, вбити сире яйце, розмішати.

4.Додати борошно, розмішати.

5.Варені яйця натерти на дрібній тертці.

6.Сир натерти на великій тертці, додати до яєць.

7.Пропустити часник через прес.

8.Додати майонез, перемішати.

9.Деруни обсмажити з обох боків майже до готовності.

10.Викласти на деруни сирну шапочку, готувати кілька хвилин до готовності.