Домашня випічка, яку просять повторити: ніжний банановий кекс, що зникає ще теплим (відео)

Готується просто — виходить смачно

З бананів можна приготувати значно більше, ніж просто з’їсти їх у свіжому вигляді: вони чудово підходять для випічки, кремів і десертів, зокрема тонких млинців із ніжною банановою чізкейк-начинкою, які поєднують легкість тіста та кремову текстуру десерту. Саме такі варіанти випічки дозволяють використати максимально стиглі банани, що втратили пружність, але набули насиченого аромату і природної солодкості. Сьогодні ми пропонуємо приготувати класичний банановий кекс — просту домашню випічку, яка не потребує складних технік, але завжди дає стабільний результат за умови дотримання пропорцій. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yamaryna.food".

Як приготувати банановий кекс

Інгредієнти:

банани – 2 шт.;

яйця – 2 шт.;

борошно – 200 г;

масло вершкове (розтоплене) – 50 г;

цукор – за бажанням;

розпушувач – 1 ч. л.;

сіль – дрібка;

Спосіб приготування:

Розім’яти банани виделкою до стану однорідного пюре без грудочок. Додати яйця, цукор і розтоплене масло, перемішати до повної однорідності маси. Всипати борошно, розпушувач і сіль, обережно перемішати до з’єднання інгредієнтів без надмірного вимішування. Перелити тісто у підготовлену форму для випікання та рівномірно розподілити. Випікати при температурі 180°C приблизно 40–45 хвилин до золотистої скоринки та сухої дерев’яної шпажки.

Як і з чим подавати

Банановий кекс найкраще подавати після повного охолодження, коли його текстура стає більш стабільною та вологою. Його можна подавати як самостійний десерт або доповнювати легкими соусами — шоколадним, карамельним чи вершковим. Для більш виразної подачі доречно додати свіжі ягоди, скибки банана або посипати цукровою пудрою. Також кекс добре поєднується з кулькою морозива або збитими вершками, що робить його більш святковим варіантом подачі.

Готовий кекс виходить ніжним, ароматним і вологим, із яскравим банановим смаком, який добре розкривається навіть наступного дня. Це універсальна домашня випічка, яка підходить як для щоденного чаювання, так і для подачі гостям без складних приготувань.