Лінива паста за 20 хвилин: все змішали й отримали ресторанний смак (відео)

Смачна, швидка та ситна страва

Паста — це одна з найуніверсальніших страв італійської кухні, яка може бути з різними соусами, овочами, сиром або морепродуктами, зокрема з мідіями. Вона буває вершкова, томатна, овочева, м’ясна або комбінована, і саме завдяки різноманітності варіацій стала популярною в усьому світі. А сьогодні пропонується швидкий варіант лінивої пасти, яка готується в одній сковорідці та поєднує гриби, шпинат і томати у ніжному вершковому соусі. Для найкращого результату варто обирати пасту з твердих сортів пшениці, свіжі шампіньйони без темних плям, стиглі, але щільні помідори та вершки не нижче 30%, адже саме від якості інгредієнтів залежить текстура і насиченість смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tanysha_sidoruk".

Під час приготування важливо не перевантажувати страву зайвою рідиною та дотримуватися балансу між вершковою ніжністю й томатною кислинкою. За потреби шампіньйони можна замінити на гливи або лісові гриби, шпинат — на руколу або молодий мангольд, а вершки — на більш легкі або рослинні альтернативи. Найчастіша помилка — надто довге приготування, через що паста втрачає текстуру і стає розвареною, тому важливо контролювати час.

Як приготувати вершкову пасту з грибами

Інгредієнти:

макарони (спагеті) — 250 г;

печериці — 250 г;

помідори — 2 шт;

шпинат — 1 жменя;

часник — 1 зубчик;

вершки 33% — 200–250 мл;

оливкова олія — 1 ст. л.;

томатне пюре — 1 ст. л.;

крем-сир — 1 ст. л.;

окріп — 3 склянки;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

приправа (базилік, сушені томати) — за смаком;

Спосіб приготування:

Підготувати всі інгредієнти, помити овочі та нарізати печериці і помідори. Викласти сирі макарони разом із грибами, помідорами, шпинатом і подрібненим часником у глибоку сковорідку. Додати томатне пюре, вершки, оливкову олію, сіль, перець та спеції. Залити окропом, накрити кришкою і готувати на середньому вогні близько 20 хвилин до готовності пасти. Додати крем-сир, перемішати до однорідної консистенції та зняти з вогню.

Як і з чим подавати

Пасту найкраще подавати одразу після приготування, поки вона залишається кремовою та ароматною. Страву можна доповнити тертим пармезаном або іншим твердим сиром, свіжою зеленню та краплею оливкової олії. Добре поєднується з легкими овочевими салатами або запеченими овочами, а також із хрустким тостом чи грінками. Для більш насиченого смаку можна додати кілька крапель лимонного соку або дрібку пластівців чилі.

Лінива вершкова паста з грибами та шпинатом — це швидкий варіант домашньої вечері, який не потребує складних технік, але дає ресторанний результат. Завдяки приготуванню в одній сковорідці зберігається максимум смаку та мінімізується кількість брудного посуду.