Муж будет просить готовить снова и снова: рецепт копеечного блюда без мяса (видео)

Эти драники понравятся близким

Картошку называют вторым хлебом и не зря: она сытная, дешевая, из нее можно приготовить большое количество блюд. Этот корнеплод запекают, отваривают и делают пюре, жарят или тушат.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом сытного и вкусного блюда, на приготовление которого вы не потратите много времени, но близкие его непременно заценят. Опубликовали рецепт на YouTube-канале "Магия вкуса".

Как приготовить драники под сырной шапочкой

Ингредиенты:

лук – 1 шт.;

картофель – 5-6 шт.;

соль и перец по вкусу;

сырое яйцо – 1 шт.;

мука — 3 ст. л.;

вареные вкрутую яйца — 2 шт.;

сыр – 100 г;

чеснок — 2 зуб.;

майонез – 3 ст. л.;

масло;

Способ приготовления:

1.Лук мелко нарезать.

2. Картофель почистить, натереть на большой терке.

3.Посолить, поперчить, вбить сырое яйцо, размешать.

4.Добавить муку, размешать.

5. Вареные яйца натереть на мелкой терке.

6. Сыр натереть на большой терке, добавить в яйца.

7.Пропустить чеснок через пресс.

8.Добавить майонез, перемешать.

9.Драники обжарить с обеих сторон почти до готовности.

10.Выложить на драники сырную шапочку, готовить несколько минут до готовности.