Булочки на сметані, як пух: секрет ідеальної домашньої випічки (відео)

Випічка буває різноманітною — від хрусткого хліба до ніжних десертних булочок, а особливе місце серед солодкої домашньої випічки займає ароматний банановий кекс. Вона дарує відчуття затишку, а правильно підібрані інгредієнти визначають її текстуру, вологість і смак. Але сьогодні ми пропонуємо м’які булочки на сметані, які виходять напрочуд повітряними та ніжними, як пух. Для успішного результату важливо використовувати свіжі дріжджі, якісну сметану середньої жирності та просіяне борошно, адже саме це впливає на легкість тіста та рівномірне підняття. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tanysha_sidoruk".

Під час приготування варто стежити, щоб рідина зі сметани та води була лише теплою, а не гарячою, інакше дріжджі можуть втратити активність. Борошно слід додавати поступово, щоб не перевантажити тісто — воно має залишатися м’яким і еластичним. За бажанням начинку можна змінювати: замість яблук добре підходять груші, родзинки або навіть шоколад, що дозволяє варіювати смак випічки залежно від настрою.

Як приготувати пухкі булочки на сметані

Інгредієнти:

дріжджі — 25 г;

сметана — 100 мл;

тепла вода — 150 мл;

цукор — 2 ст. л.;

олія — 2 ст. л.;

яйце — 1 шт;

сіль — дрібка;

ванільний цукор — за смаком;

борошно — приблизно 400 г;

Крихта для посипки:

масло — 20 г;

цукор — 20 г;

борошно — 10 г;

Спосіб приготування:

З’єднати сметану з теплою водою до однорідної суміші. Додати дріжджі, цукор, олію, яйце, сіль та ванільний цукор і перемішати. Поступово всипати борошно та замісити м’яке еластичне тісто. Залишити тісто в теплому місці на 1,5 години для підйому. Сформувати булочки з начинкою за бажанням і залишити підходити ще 10 хвилин під рушником. Змастити булочки яйцем, за бажанням посипати крихтою. Випікати при 170 градусах приблизно 30–35 хвилин до золотистого кольору.

Як і з чим подавати

Булочки найкраще смакують теплими, щойно з духовки, коли їхня текстура залишається максимально ніжною. Вони добре поєднуються з чашкою чаю, кави або теплого молока. Для подачі можна злегка присипати цукровою пудрою або додати ложку варення, меду чи вершкового масла. Також булочки можуть стати основою для солодких сніданків у поєднанні з йогуртом або фруктами.

Домашні булочки на сметані — це проста випічка, яка не потребує складних технік, але завжди дає стабільно м’який і ароматний результат. Завдяки ніжному тісту та можливості експериментувати з начинками, рецепт легко адаптується під різні смаки.