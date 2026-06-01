Новий гастротренд: японський фруктовий десерт, який можна зробити за 5 хвилин (відео)

Десерт виходить надзвичайно смачним

Десерти бувають різними — від класичної випічки, як печиво з лимонно-горіховою начинкою, до сучасних напоїв і легких фруктових міксів. Сьогодні ми пропонуємо трендовий японський десерт-напій, що поєднує свіжі фрукти, молочну основу та газований ефект. Його популярність зумовлена не лише ефектною подачею, а й простотою приготування, однак результат напряму залежить від якості інгредієнтів. Важливо обирати стиглі, але щільні фрукти без пошкоджень, а також добре охолоджені напої, щоб зберегти свіжість і збалансований смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeriia.moroz_".

Як приготувати трендовий японський десерт

Інгредієнти:

лід – 200 г;

полуниця – 150 г;

ананас – 150 г;

яблуко – 1 шт.;

желейні кульки – 100 г;

полуничне молоко – 250 мл;

спрайт – 250 мл;

Спосіб приготування:

Підготувати великий прозорий келих або миску та насипати лід. Нарізати полуницю, ананас і яблуко невеликими рівномірними кубиками. Додати фрукти та желейні кульки до льоду. Залити інгредієнти полуничним молоком. Долити лимонад або спрайт для створення газованого ефекту та легко перемішати.

Як і з чим подавати

Подавати десерт одразу після приготування у високих прозорих склянках або скляних мисках, щоб було видно шари фруктів і бульбашки. Для естетики можна додати зверху кілька шматочків свіжих ягід або листя м’яти. Добре поєднується з легким печивом, бісквітами або іншими нейтральними десертами без надмірної солодкості. Також можливі варіації подачі: додавання манго, винограду чи заміна газованого напою на мінеральну воду для більш легкого смаку.

Цей десерт-напій поєднує сучасні азійські гастротренди та домашню простоту приготування, що робить його універсальним варіантом для літа. Він легко адаптується під різні смаки завдяки заміні фруктів і основи, а також підходить як для швидкого приготування вдома, так і для святкової подачі.