Новий гастротренд: японський фруктовий десерт, який можна зробити за 5 хвилин (відео)
Десерт виходить надзвичайно смачним
Десерти бувають різними — від класичної випічки, як печиво з лимонно-горіховою начинкою, до сучасних напоїв і легких фруктових міксів. Сьогодні ми пропонуємо трендовий японський десерт-напій, що поєднує свіжі фрукти, молочну основу та газований ефект. Його популярність зумовлена не лише ефектною подачею, а й простотою приготування, однак результат напряму залежить від якості інгредієнтів. Важливо обирати стиглі, але щільні фрукти без пошкоджень, а також добре охолоджені напої, щоб зберегти свіжість і збалансований смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeriia.moroz_".
Як приготувати трендовий японський десерт
Інгредієнти:
- лід – 200 г;
- полуниця – 150 г;
- ананас – 150 г;
- яблуко – 1 шт.;
- желейні кульки – 100 г;
- полуничне молоко – 250 мл;
- спрайт – 250 мл;
Спосіб приготування:
- Підготувати великий прозорий келих або миску та насипати лід.
- Нарізати полуницю, ананас і яблуко невеликими рівномірними кубиками.
- Додати фрукти та желейні кульки до льоду.
- Залити інгредієнти полуничним молоком.
- Долити лимонад або спрайт для створення газованого ефекту та легко перемішати.
Як і з чим подавати
Подавати десерт одразу після приготування у високих прозорих склянках або скляних мисках, щоб було видно шари фруктів і бульбашки. Для естетики можна додати зверху кілька шматочків свіжих ягід або листя м’яти. Добре поєднується з легким печивом, бісквітами або іншими нейтральними десертами без надмірної солодкості. Також можливі варіації подачі: додавання манго, винограду чи заміна газованого напою на мінеральну воду для більш легкого смаку.
Цей десерт-напій поєднує сучасні азійські гастротренди та домашню простоту приготування, що робить його універсальним варіантом для літа. Він легко адаптується під різні смаки завдяки заміні фруктів і основи, а також підходить як для швидкого приготування вдома, так і для святкової подачі.