Ідеальна закуска до супу і не тільки: хрусткі хлібні палички з оливками

Готуються без дріжджів та довгого замішування тіста

Хлібні палички з оливками можна приготувати швидко і без зайвих зусиль — без дріжджів і тривалого замішування. Тісто робиться на самопідіймальному борошні і густому грецькому йогурті, тому виходить м’яким усередині і з легкою скоринкою зовні. Оливки і сир додають смаку. У підсумку виходить не просто випічка, а зручна закуска до супу, на перекус або до м’ясної тарілки.

Рецептом поділилася блогерка eatwell.withisabel у Instagram. Калорійність однієї палички – близько 119 ккал, 6 г білка, 17 г вуглеводів, 3 г жиру. Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить 8 паличок.

Як приготувати палички з оливками

Якщо у вас немає самопідіймального борошна, зробіть його самостійно: на кожні 150 г звичайного борошна додайте 2 ч. л. розпушувача і 0,5 ч. л. солі. Добре перемішайте.

Йогурт для приготування паличок краще брати густий. Звичайний рідкий йогурт зробить тісто надто вологим.

Тісто не потрібно довго місити. Чим менше ви його чіпаєте після додавання оливок, тим краще вони збережуть форму в готових паличках.

Інгредієнти (на 8 паличок)

Самопідіймальне борошно — 180 г

Грецький йогурт — 190 г

Нарізані оливки — 80 г (40 г зелених фаршированих і 40 г чорних оливок каламата)

Тертий твердий сир — 25 г

Сіль — за смаком

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 200°C. Застеліть деко пергаментним папером. У мисці змішайте борошно, йогурт, оливки, сир і сіль. Замісіть тісто до однорідності — воно буде трохи липким, це нормально. Розділіть тісто на 8 рівних частин. Викладіть на деко і руками витягніть кожну порцію в довгу смужку — форму хлібної палички. Присипте палички щіпкою солі зверху. Поставте в духовку на 25 хвилин або до золотистого кольору. Час може трохи відрізнятися залежно від духовки.

Як і з чим подавати

Хлібні палички найкраще їсти теплими. Подавайте їх до сирної або ковбасної тарілки, будь-якого соусу. Також вони добре доповнюють легкі супи-пюре чи овочеві закуски. Якщо палички залишилися, зберігайте їх у холодильнику та прогрійте перед подачею.