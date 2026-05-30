Виглядає як шедевр з ресторану, а робиться простіше простого: рецепт кабачкового рулета (відео)
Якщо є два кабачки і трохи сиру, приготуйте цю закуску
Кабачковий рулет — одна з тих страв, які виглядають ефектно на столі, але готуються дуже просто та швидко. Основа запікається в духовці за 20 хвилин, начинка складається зі свіжих овочів, а пікантності страві додає соус із кетчупу та сметани. Виходить легко, свіжо і дуже апетитно.
Рецептом поділилася авторка кулінарного Instagram-акаунту diali_cooking.
Кабачковий рулет — покроковий рецепт
Головне у приготуванні кабачкового коржа — добре віджати рідину. Після натирання кабачок потрібно посолити і залишити хвилин на 15, щоб він пустив сік, а потім ретельно відтиснути руками або через марлю. Якщо цього не зробити, корж вийде вологим і не буде тримати форму при скручуванні.
Щоб рулет добре тримав форму, після запікання його потрібно охолодити прямо на деку, а вже потім перевертати і змащувати соусом. Гарячий корж може поламатися.
Інгредієнти
- кабачок — 2 шт.
- морква — 1 шт.
- яйця — 2 шт.
- борошно — 1 ст. л.
- твердий сир — 100 г
- сметана — 2 ст. л.
- кетчуп шрірача — 2 ч. л.
- листя салату — за смаком
- огірок — 1 шт.
- болгарський перець — 1 шт.
- сіль — за смаком
Приготування
- Кабачки натріть на крупній тертці, посоліть і залиште на 15 хвилин. Потім добре відтисніть від соку.
- Додайте до кабачків натерту моркву, яйця, борошно і натертий сир. Добре перемішайте.
- Розрівняйте масу на деку, застеленому пергаментом.
- Випікайте при 190 градусах 20 хвилин. Дайте коржу повністю охолонути.
- Змішайте сметану з кетчупом шрірача — це і буде соус.
- Переверніть корж, рівномірно намастіть соусом.
- Викладіть у ряд листя салату, тонко нарізаний перець і огірок.
- Щільно скрутіть рулет і нарізайте скибочками.
Як і з чим подавати
Кабачковий рулет добре смакує як самостійна закуска або легкий обід. Його зручно нарізати скибочками товщиною 2–3 сантиметри і викладати на тарілку зрізом догори. Доповнити страву можно сметанним або часниковим соусом.