Виглядає як шедевр з ресторану, а робиться простіше простого: рецепт кабачкового рулета (відео)

Наталя Граковська
Рулет з кабачків. Фото Колаж "Телеграфу"

Якщо є два кабачки і трохи сиру, приготуйте цю закуску

Кабачковий рулет — одна з тих страв, які виглядають ефектно на столі, але готуються дуже просто та швидко. Основа запікається в духовці за 20 хвилин, начинка складається зі свіжих овочів, а пікантності страві додає соус із кетчупу та сметани. Виходить легко, свіжо і дуже апетитно.

Рецептом поділилася авторка кулінарного Instagram-акаунту diali_cooking.

Кабачковий рулет — покроковий рецепт

Головне у приготуванні кабачкового коржа — добре віджати рідину. Після натирання кабачок потрібно посолити і залишити хвилин на 15, щоб він пустив сік, а потім ретельно відтиснути руками або через марлю. Якщо цього не зробити, корж вийде вологим і не буде тримати форму при скручуванні.

Щоб рулет добре тримав форму, після запікання його потрібно охолодити прямо на деку, а вже потім перевертати і змащувати соусом. Гарячий корж може поламатися.

Інгредієнти

  • кабачок — 2 шт.
  • морква — 1 шт.
  • яйця — 2 шт.
  • борошно — 1 ст. л.
  • твердий сир — 100 г
  • сметана — 2 ст. л.
  • кетчуп шрірача — 2 ч. л.
  • листя салату — за смаком
  • огірок — 1 шт.
  • болгарський перець — 1 шт.
  • сіль — за смаком

Приготування

  1. Кабачки натріть на крупній тертці, посоліть і залиште на 15 хвилин. Потім добре відтисніть від соку.
  2. Додайте до кабачків натерту моркву, яйця, борошно і натертий сир. Добре перемішайте.
  3. Розрівняйте масу на деку, застеленому пергаментом.
  4. Випікайте при 190 градусах 20 хвилин. Дайте коржу повністю охолонути.
  5. Змішайте сметану з кетчупом шрірача — це і буде соус.
  6. Переверніть корж, рівномірно намастіть соусом.
  7. Викладіть у ряд листя салату, тонко нарізаний перець і огірок.
  8. Щільно скрутіть рулет і нарізайте скибочками.

Як і з чим подавати

Кабачковий рулет добре смакує як самостійна закуска або легкий обід. Його зручно нарізати скибочками товщиною 2–3 сантиметри і викладати на тарілку зрізом догори. Доповнити страву можно сметанним або часниковим соусом.

