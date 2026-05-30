Виглядає як шедевр з ресторану, а робиться простіше простого: рецепт кабачкового рулета (відео)

Якщо є два кабачки і трохи сиру, приготуйте цю закуску

Кабачковий рулет — одна з тих страв, які виглядають ефектно на столі, але готуються дуже просто та швидко. Основа запікається в духовці за 20 хвилин, начинка складається зі свіжих овочів, а пікантності страві додає соус із кетчупу та сметани. Виходить легко, свіжо і дуже апетитно.

Рецептом поділилася авторка кулінарного Instagram-акаунту diali_cooking.

Кабачковий рулет — покроковий рецепт

Головне у приготуванні кабачкового коржа — добре віджати рідину. Після натирання кабачок потрібно посолити і залишити хвилин на 15, щоб він пустив сік, а потім ретельно відтиснути руками або через марлю. Якщо цього не зробити, корж вийде вологим і не буде тримати форму при скручуванні.

Щоб рулет добре тримав форму, після запікання його потрібно охолодити прямо на деку, а вже потім перевертати і змащувати соусом. Гарячий корж може поламатися.

Інгредієнти

кабачок — 2 шт.

морква — 1 шт.

яйця — 2 шт.

борошно — 1 ст. л.

твердий сир — 100 г

сметана — 2 ст. л.

кетчуп шрірача — 2 ч. л.

листя салату — за смаком

огірок — 1 шт.

болгарський перець — 1 шт.

сіль — за смаком

Приготування

Кабачки натріть на крупній тертці, посоліть і залиште на 15 хвилин. Потім добре відтисніть від соку. Додайте до кабачків натерту моркву, яйця, борошно і натертий сир. Добре перемішайте. Розрівняйте масу на деку, застеленому пергаментом. Випікайте при 190 градусах 20 хвилин. Дайте коржу повністю охолонути. Змішайте сметану з кетчупом шрірача — це і буде соус. Переверніть корж, рівномірно намастіть соусом. Викладіть у ряд листя салату, тонко нарізаний перець і огірок. Щільно скрутіть рулет і нарізайте скибочками.

Як і з чим подавати

Кабачковий рулет добре смакує як самостійна закуска або легкий обід. Його зручно нарізати скибочками товщиною 2–3 сантиметри і викладати на тарілку зрізом догори. Доповнити страву можно сметанним або часниковим соусом.