Тушкована картопля з м'ясом: коли одна страва замінює весь обід

Тушкована картопля з м'ясом — це та страва, яку готують без особливого приводу. Проте навіть вона може вийти невдалою, якщо картопля перетвориться на безформну кашу, а м’ясо стане занадто сухим.

Як правильно готувати тушковану картоплю з м’ясом, показала в Instagram фудблогерка anna._.didus.

М'ясо перед тушкуванням обов'язково потрібно добре обсмажити на сильному вогні до золотистої скоринки. Це важливо не лише для смаку, а й для того, щоб м'ясо залишалося соковитим всередині під час подальшого гасіння. Якщо покласти сирий шматок одразу тушкуватися у воді, він вийде несмачним.

Цибулю-порей варто додавати разом зі звичайною цибулею — вона дає м'якший, трохи солодший присмак і добре доповнює індичку. Картоплю потрібно додавати тільки після того, як м'ясо вже майже готове. Тоді вона не розвариться.

Інгредієнти

стегно індички (або інше м'ясо) — 1 кг

картопля — 2 кг

морква — 2 шт.

цибуля ріпчаста — 2 шт.

цибуля-порей — 1 шт.

часник — 3–4 зубчики

солодкий перець — 1 шт.

томатний соус — 4 ст. л.

вода — 2 склянки

олія для смаження

спеції — за смаком

кріп — за смаком

Приготування

Розігрійте олію в казані або глибокій сковороді на сильному вогні. Обсмажте м'ясо до золотистої скоринки з усіх боків. Додайте нарізану ріпчасту цибулю і цибулю-порей, обсмажуйте ще кілька хвилин. Додайте натерту моркву, нарізаний кубиками болгарський перець і подрібнений часник. Приправте спеціями. Влийте одну склянку води, накрийте кришкою і тушкуйте на малому вогні до м'якості м'яса. Додайте крупно нарізану картоплю і другу склянку води. Накрийте кришкою і тушкуйте до готовності картоплі. Вкінці додайте томатний соус, перемішайте і посипте свіжим кропом.

Як і з чим подавати

Тушкована картопля з м'ясом — самодостатня страва. Подавайте її гарячою, одразу зі сковороди, посипавши свіжим кропом або петрушкою. Страва смакує ще краще наступного дня після розігрівання, коли всі смаки остаточно з'єднуються.