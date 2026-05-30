Тушкована картопля з м'ясом: коли одна страва замінює весь обід
Дуже смачно та ситно
Тушкована картопля з м'ясом — це та страва, яку готують без особливого приводу. Проте навіть вона може вийти невдалою, якщо картопля перетвориться на безформну кашу, а м’ясо стане занадто сухим.
Як правильно готувати тушковану картоплю з м’ясом, показала в Instagram фудблогерка anna._.didus.
М'ясо перед тушкуванням обов'язково потрібно добре обсмажити на сильному вогні до золотистої скоринки. Це важливо не лише для смаку, а й для того, щоб м'ясо залишалося соковитим всередині під час подальшого гасіння. Якщо покласти сирий шматок одразу тушкуватися у воді, він вийде несмачним.
Цибулю-порей варто додавати разом зі звичайною цибулею — вона дає м'якший, трохи солодший присмак і добре доповнює індичку. Картоплю потрібно додавати тільки після того, як м'ясо вже майже готове. Тоді вона не розвариться.
Інгредієнти
- стегно індички (або інше м'ясо) — 1 кг
- картопля — 2 кг
- морква — 2 шт.
- цибуля ріпчаста — 2 шт.
- цибуля-порей — 1 шт.
- часник — 3–4 зубчики
- солодкий перець — 1 шт.
- томатний соус — 4 ст. л.
- вода — 2 склянки
- олія для смаження
- спеції — за смаком
- кріп — за смаком
Приготування
- Розігрійте олію в казані або глибокій сковороді на сильному вогні. Обсмажте м'ясо до золотистої скоринки з усіх боків.
- Додайте нарізану ріпчасту цибулю і цибулю-порей, обсмажуйте ще кілька хвилин.
- Додайте натерту моркву, нарізаний кубиками болгарський перець і подрібнений часник. Приправте спеціями.
- Влийте одну склянку води, накрийте кришкою і тушкуйте на малому вогні до м'якості м'яса.
- Додайте крупно нарізану картоплю і другу склянку води. Накрийте кришкою і тушкуйте до готовності картоплі.
- Вкінці додайте томатний соус, перемішайте і посипте свіжим кропом.
Як і з чим подавати
Тушкована картопля з м'ясом — самодостатня страва. Подавайте її гарячою, одразу зі сковороди, посипавши свіжим кропом або петрушкою. Страва смакує ще краще наступного дня після розігрівання, коли всі смаки остаточно з'єднуються.